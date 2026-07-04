به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیأت علمای فلسطین با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، درباره تشدید اقدامات اشغالگران صهیونیستی هشدار داد و اعلام کرد این رژیم از هدف قرار دادن انسان و سرزمین، به سمت جنگی تمام‌عیار علیه شعائر و مقدسات اسلامی در حال حرکت است.

در بیانیه هیأت علمای فلسطین آمده است: تجاوزات مکرر به مساجد، هتک حرمت به مصحف‌های شریف (قرآن‌ها)، تلاش برای محدود کردن اذان و حملات بی‌وقفه به مساجد الاقصی و ابراهیمی، همگی نشان‌دهنده یک تهاجم سازمان‌یافته و سیستماتیک به هویت امت اسلامی است.

علمای فلسطین در ادامه به افزایش چشمگیر هدف قرار دادن نمادهای عبادی، تلاش‌های مستمر برای محدود کردن پخش اذان و حملات گسترده به اماکن مقدس مسلمانان اشاره کردند. در بخش دیگری از بیانیه، هیأت علمای فلسطین تخریب نزدیک به هزار مسجد در نوار غزه، سوزاندن و پاره کردن مصحف‌ها و تجاوزات بی‌وقفه در کرانه باختری را تأیید کرد که این اقدامات در راستای سیاست‌های خصمانه رژیم اشغالگر صورت می‌گیرد.

در پایان، این هیأت از تمامی کشورهای عربی و اسلامی خواست تا با واکنشی فوری و قاطع، برای توقف این نقض‌های آشکار، حمایت از پایداری و مقاومت مردم فلسطین، و بازسازی مساجد تخریب شده، اقدام کنند.

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