چهار صفت بهشتیان در سوره مبارکه «ق»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام میثم حمیدینیک در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، با اشاره به سوره مبارکه قاف اظهار داشت: سوره قاف از سورههای مکی است و در آن بیشتر بر اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد تأکید شده است، اما عیار بحث معاد در این سوره بسیار بالاست. خداوند در این سوره انسانها را به دو دسته اهل جهنم و اهل بهشت تقسیم میکند.
وی با استناد به آیه شریفه «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِکُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ» (سوره قاف، آیات ۳۱-۳۲)؛ تصریح کرد: بهشت برای متقین نزدیک است و این وعده برای کسانی است که چهار صفت در وجودشان متبلور شود.
سخنران حرم مطهر در تبیین اولین صفت بهشتیان گفت: «أَوَّابٍ» یعنی کسی که دائمالرجوع به خداست؛ نه اینکه برود و برگردد، بلکه دائماً رجوعش به سمت خداوند متعال است. همانطور که در آیه «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» فرموده، ما از خداییم و به سمت خدا برمیگردیم. اهل توبه و برگشت به حق باشید تا «أَوَّاب» شوید.
وی دومین صفت را «حَفِیظٍ» دانست و اظهار داشت: حفیظ یعنی حافظ دین خود، حافظ مملکت خود، حافظ نظام خود، حافظ زن و بچه خود، حافظ فامیلهای خود و حافظ آن نظام مقدسی که در آن زندگی میکند. خداوند میفرماید: «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا»؛ خود و خانوادهتان را از آتش حفظ کنید. در آخرالزمان نگهداری دین مانند نگهداری گلوله آتشین در کف دست است و این بسیار سخت است. نسبت به امر حجاب و سایر واجبات الهی نباید بیتفاوت باشیم.
سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «الَّذِینَ یَخْشَوْنَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ…» (سوره قاف، آیه ۳۳)؛ افزود: سومین صفت، «مَنْ خَشِیَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ» است؛ یعنی کسی که در نهان از خداوند متعال خشیت و هراس دارد. خداوند رحمان ترس ندارد، اما کاری نکنید که این رحمان به غضب آید.
وی چهارمین صفت را «بِقَلْبٍ مُنِیبٍ» دانست و گفت: با قلبی پر از انابه به سوی خدا بیایید. اگر این چهار صفت در وجود ما ایجاد شد، خداوند چهار بشارت میدهد: اول «ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ»؛ با سلام و سلامت وارد بهشت شوید. دوم «ذَٰلِکَ یَوْمُ الْخُلُودِ»؛ جاودانه در بهشت خواهید ماند. سوم «لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ»؛ هرچه بخواهند در بهشت برایشان هست و چهارم «وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ»؛ بیش از آنچه بخواهند نیز به آنان داده میشود.
حمیدینیک در پایان خاطرنشان کرد: بعضی از عرفا تنها بهشت را نمیخواستند، بلکه میگفتند خدایا ما را به بهشت ببر تا در کنار حوض کوثر، سر درس امیرالمومنین علی(ع) بنشینیم و نهجالبلاغه بیاموزیم. انشاءالله خداوند توفیق دهد که «أَوَّاب» و «حَفِیظ» باشیم، خشیت داشته باشیم و با قلب منیب به سوی خدا بازگردیم تا جاودانه در بهشت باشیم.
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