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حجت‌الاسلام حمیدی‌نیک بیان کرد؛

چهار صفت بهشتیان در سوره مبارکه «ق»

۱۲ تیر ۱۴۰۵ - ۰۱:۲۸
کد مطلب: 1834582
چهار صفت بهشتیان در سوره مبارکه «ق»

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» با اشاره به آیات ۳۱ تا ۳۵ سوره مبارکه قاف، چهار صفت بهشتیان شامل رجوع دائم به خدا، حافظ بودن نسبت به دین و نظام و خانواده، خشیت از خداوند در نهان و قلب منیب را تبیین کرد و چهار بشارت الهی را برای آنان برشمرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  حجت‌الاسلام میثم حمیدی‌نیک در «مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم» قبل از نماز ظهر و عصر پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، با اشاره به سوره مبارکه قاف اظهار داشت: سوره قاف از سوره‌های مکی است و در آن بیشتر بر اصول دین یعنی توحید، نبوت و معاد تأکید شده است، اما عیار بحث معاد در این سوره بسیار بالاست. خداوند در این سوره انسان‌ها را به دو دسته اهل جهنم و اهل بهشت تقسیم می‌کند.

وی با استناد به آیه شریفه «وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ * هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِکُلِّ أَوَّابٍ حَفِیظٍ» (سوره قاف، آیات ۳۱-۳۲)؛ تصریح کرد: بهشت برای متقین نزدیک است و این وعده برای کسانی است که چهار صفت در وجودشان متبلور شود.

سخنران حرم مطهر در تبیین اولین صفت بهشتیان گفت: «أَوَّابٍ» یعنی کسی که دائم‌الرجوع به خداست؛ نه اینکه برود و برگردد، بلکه دائماً رجوعش به سمت خداوند متعال است. همان‌طور که در آیه «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» فرموده، ما از خداییم و به سمت خدا برمی‌گردیم. اهل توبه و برگشت به حق باشید تا «أَوَّاب» شوید.

وی دومین صفت را «حَفِیظٍ» دانست و اظهار داشت: حفیظ یعنی حافظ دین خود، حافظ مملکت خود، حافظ نظام خود، حافظ زن و بچه خود، حافظ فامیل‌های خود و حافظ آن نظام مقدسی که در آن زندگی می‌کند. خداوند می‌فرماید: «قُوا أَنْفُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا»؛ خود و خانواده‌تان را از آتش حفظ کنید. در آخرالزمان نگهداری دین مانند نگهداری گلوله آتشین در کف دست است و این بسیار سخت است. نسبت به امر حجاب و سایر واجبات الهی نباید بی‌تفاوت باشیم.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «الَّذِینَ یَخْشَوْنَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ…» (سوره قاف، آیه ۳۳)؛ افزود: سومین صفت، «مَنْ خَشِیَ الرَّحْمَنَ بِالْغَیْبِ» است؛ یعنی کسی که در نهان از خداوند متعال خشیت و هراس دارد. خداوند رحمان ترس ندارد، اما کاری نکنید که این رحمان به غضب آید.

وی چهارمین صفت را «بِقَلْبٍ مُنِیبٍ» دانست و گفت: با قلبی پر از انابه به سوی خدا بیایید. اگر این چهار صفت در وجود ما ایجاد شد، خداوند چهار بشارت می‌دهد: اول «ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ»؛ با سلام و سلامت وارد بهشت شوید. دوم «ذَٰلِکَ یَوْمُ الْخُلُودِ»؛ جاودانه در بهشت خواهید ماند. سوم «لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ»؛ هرچه بخواهند در بهشت برایشان هست و چهارم «وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ»؛ بیش از آنچه بخواهند نیز به آنان داده می‌شود.

حمیدی‌نیک در پایان خاطرنشان کرد: بعضی از عرفا تنها بهشت را نمی‌خواستند، بلکه می‌گفتند خدایا ما را به بهشت ببر تا در کنار حوض کوثر، سر درس امیرالمومنین علی(ع) بنشینیم و نهج‌البلاغه بیاموزیم. ان‌شاءالله خداوند توفیق دهد که «أَوَّاب» و «حَفِیظ» باشیم، خشیت داشته باشیم و با قلب منیب به سوی خدا بازگردیم تا جاودانه در بهشت باشیم.

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