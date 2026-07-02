به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مهندس حسین حدادیفام، رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از زائران و بدرقهکنندگان این مراسم، بیان داشت: جامعهالزهرا سلاماللهعلیها با تمام ظرفیتهای خود برای خدمترسانی به میهمانان آماده شده و اقدامات اجرایی متعددی در بخشهای مختلف در حال انجام است.
وی با بیان اینکه مکانهای مناسبی برای اسکان ۵ تا ۷ هزار زائر پیشبینی شده است، افزود: تمامی مقدمات لازم برای پذیرش و اسکان زائران فراهم شده تا خدمات مطلوب و درخور شأن میهمانان ارائه شود.
رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها ادامه داد: نظافت و آمادهسازی مجموعههای اسکان با جدیت در حال انجام است و چندین موکب داخلی نیز برای پذیرایی از زائران در نقاط مختلف مجموعه راهاندازی خواهد شد.
حدادیفام ارتقای حفاظت فیزیکی مجموعههای اسکان را از دیگر اقدامات این ستاد برشمرد و گفت: تأمین امنیت، آمادهسازی زیرساختها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز زائران از اولویتهای ستاد است.
وی همچنین از طلاب، اساتید و همکاران جامعهالزهرا سلاماللهعلیها برای مشارکت در خدمترسانی به زائران دعوت کرد و افزود: حضور داوطلبانه خانواده بزرگ جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در این رویداد معنوی، جلوهای از روحیه ایثار، همدلی و خدمت خواهد بود.
رئیس ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در پایان خاطرنشان کرد: گروه رسانهای ویژهای نیز برای پوشش اخبار و فعالیتهای این رویداد تشکیل شده و فضاسازی مجموعه و محلهای اسکان متناسب با فضای مراسم تشییع در حال انجام است تا زمینه میزبانی شایسته از بدرقهکنندگان رهبر شهید فراهم شود.
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