«مرثیه آفتاب» با روایت شعرای فارس از شهدای لامرد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، کتاب «مرثیه آفتاب» با محوریت سرودههای شاعران استان فارس درباره شهدای شهرستان لامرد، با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شد.
این مجموعه ۱۲۰ صفحهای به گردآوری و تدوین هاشم کرونی، حاصل فراخوانی است که حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس پس از حمله دشمن به باشگاه ورزشی شهرستان لامرد منتشر کرد؛ حادثهای که در روزهای آغازین جنگ تحمیلی رخ داد و بر اثر آن، باشگاهی که محل حضور کودکان و نوجوانان بود، هدف حمله قرار گرفت و ۲۰ خانواده داغدار شدند.
ثبت یک روایت ادبی از شهدای لامرد
کتاب «مرثیه آفتاب»، تلاشی برای ثبت این رخداد در حافظه ادبی استان فارس است؛ مجموعهای که با زبان شعر، مظلومیت شهدای لامرد، رنج خانوادههای آنان و جنایت دشمن را روایت میکند و ادای دینی به مقام این شهیدان به شمار میرود.
هاشم کرونی، گردآورنده این اثر سهشنبه ششم مرداد در جمع خبرنگاران با اشاره به روند شکلگیری کتاب اظهار کرد: پس از انتشار فراخوان، شاعران استان فارس با احساس مسئولیت و تعهد، سرودههای خود را برای این مجموعه ارسال کردند.
وی افزود: تلاش شد کتاب «مرثیه آفتاب» علاوه بر ارزش ادبی، بهعنوان سندی فرهنگی و تاریخی، بخشی از روایت این جنایت را برای نسلهای آینده ماندگار کند.
سرودههای ۱۶ شاعر فارس در یک مجموعه
در این کتاب، آثار ۱۶ شاعر استان فارس شامل نیلوفر آرسام، محمد اخضری، مریم اسمعیلنژاد شیرازی، پدرام اکبری، فاطمه انصاری مراسخونی، هما ایرانپور، سید روحالله باقری، ایوب پرندآور، پروین جاویدنیا، محمدجواد حسنشاهی، سجاد حیدری قیری، زیبا خدابخشی، سارا خلیفه، مژگان دستوری، مینا رحیمی و مریم رستمی گردآوری شده است.
این اثر با مشارکت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس و بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهعنوان یادمانی ادبی برای شهدای مظلوم لامرد و با هدف حفظ و انتقال روایت این جنایت به نسلهای آینده منتشر شده است.
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