به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فیروز عزت‌دوست، معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان گیلان امروز جمعه، ۱۲ تیر ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران از حضور خودجوش اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و اعضای شبکه «ایران یاران جوان» استان گیلان در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، خبر داد.

وی با اشاره به فراخوان سراسری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و اداره‌کل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان اظهار کرد: در پی دعوت از سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان و اعضای شبکه ایران یاران جوان برای حضور در آیین وداع با پیکر مطهر رهبر شهید امت، جمعی از جوانان فعال اجتماعی استان گیلان نیز به صورت خودجوش برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، بیش از ۱۵۰ نفر از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان استان گیلان و اعضای شبکه ایران یاران جوان، عازم تهران خواهند شد تا در آیین وداع و تشییع حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان شرکت کنند.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه این حضور، جلوه‌ای از وفاداری نسل جوان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است، گفت: جوانان گیلانی با حضور در این مراسم باشکوه، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید انقلاب، بار دیگر با آرمان‌های معظم‌له تجدید میثاق خواهند کرد.

عزت‌دوست خاطرنشان کرد: طبق زمان‌بندی اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر مطهر در روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، در مصلای امام خمینی تهران برگزار می‌شود و پس از آن، آیین‌های تشییع در تهران، قم و مشهد مقدس ادامه خواهد داشت.

وی در پایان تأکید کرد: حضور خودجوش اعضای سمن‌های جوانان گیلان در این مراسم، نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری، قدرشناسی و پیوند عمیق جوانان این استان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و مقام رهبری است.

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