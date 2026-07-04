به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های جهان عرب از یمن و لبنان تا عراق و قطر، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب را به‌طور گسترده پوشش دادند و رسانه‌های مذکور با توصیف این آیین به‌عنوان «تشییع قرن»، حضور میلیونی مردم، پیام‌ها و مشارکت هیات‌های خارجی در این مراسم را برجسته کردند و آن را نشانه‌ای از تداوم مسیر انقلاب اسلامی و محور مقاومت دانستند.

همزمان با آغاز رسمی مراسم وداع و تشییع پیکر آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران رسانه‌های مختلف عربی با پوشش زنده و گزارش‌های مفصل، این رویداد را به یکی از مهم‌ترین محورهای خبری خود تبدیل کردند و ابعاد مردمی، سیاسی و بین‌المللی آن را مورد توجه قرار دادند.

رسانه‌های یمنی از جمله شبکه المسیره و خبرگزاری سبأ با انعکاس گسترده این مراسم، حضور میلیونی مردم ایران را «تجدید بیعت با راه انقلاب و مقاومت» توصیف کردند.

المسیره در گزارشی با عنوان «میلیون‌ها ایرانی پیمان خود را برای ادامه راه انقلاب و مقاومت تجدید کردند»، نوشت که حضور گسترده مردم در مصلای امام خمینی(ره) «همه‌پرسی مردمی» در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و نشانه آمادگی ملت ایران برای ادامه مقابله با جبهه استکبار است.

این شبکه با اشاره به حضور بی‌سابقه مردم از ساعات پایانی شب تا بامداد، گزارش داد که خیابان‌ها و مسیرهای منتهی به مصلای امام خمینی(ره) مملو از جمعیت شده و مراسم وداع در فضایی آمیخته از اندوه، استقامت و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب برگزار شده است.

فرستاده ویژه المسیره به تهران نیز تأکید کرد که حجم مشارکت مردمی فراتر از همه پیش‌بینی‌ها بوده و بسیاری از رسانه‌های عربی، اسلامی و ایرانی از شب قبل برای پوشش لحظه‌به‌لحظه مراسم در محل مستقر شده بودند.

در لبنان نیز شبکه‌های المیادین، المنار و پایگاه خبری العهد این مراسم را به‌صورت زنده دنبال کردند. المیادین با عنوان «در دومین روز؛ وداع میلیونی مردمی با شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تهران» نوشت که میلیون‌ها ایرانی به همراه شرکت‌کنندگانی از بیش از ۱۰۰ کشور در مصلای امام خمینی(ره) و اطراف آن گرد آمدند تا با رهبر شهید انقلاب اسلامی وداع کنند.

این شبکه گزارش داد که پیکر رهبر شهید در کنار پیکر اعضای خانواده ایشان که همراه وی به شهادت رسیده بودند، در مصلای امام خمینی(ره) قرار گرفت و میلیون‌ها نفر از نخستین ساعات بامداد با سر دادن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و حمل پرچم‌های انقلاب، در مراسم حضور یافتند.

روزنامه الاخبار لبنان نیز با انتخاب عنوان «آغاز مراسم تشییع قرن» نوشت که مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به مهم‌ترین رویداد سیاسی و رسانه‌ای منطقه تبدیل شده است.

این روزنامه با اشاره به حضور هیات‌ها و مقام‌هایی از نزدیک به ۱۰۰ کشور، گزارش داد که رؤسای جمهور، نخست‌وزیران، رؤسای مجالس، وزیران خارجه و نمایندگان رسمی کشورهای مختلف در این مراسم حضور یافته‌اند؛ حضوری که به نوشته این روزنامه، بیانگر همبستگی گسترده با جمهوری اسلامی ایران است.

الاخبار همچنین با اشاره به غیبت کشورهای اروپایی، این موضوع را ناشی از مواضع آنها در حمایت از حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دانست و نوشت که مراسم تشییع در شهرهای تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد طی یک هفته برگزار خواهد شد. این روزنامه همچنین پیش‌بینی کرد که شمار شرکت‌کنندگان در این آیین بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر باشد.

رسانه‌های قطری نیز پوشش گسترده‌ای به این رویداد اختصاص دادند. شبکه العربی با تیتر «تشییع باشکوه رهبر شهید» گزارش داد که مراسم رسمی تشییع از صبح شنبه آغاز شده و به مدت ۶ روز ادامه خواهد داشت و علاوه بر شهرهای مختلف ایران، در عراق نیز برگزار می‌شود و در نهایت پیکر رهبر شهید در مشهد مقدس به خاک سپرده خواهد شد.

العربی همچنین گزارش داد که هزاران نفر از نخستین ساعات بامداد در مصلای بزرگ تهران حضور یافته و با در دست داشتن پرچم‌های سرخ با عنوان «شهید» شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «انتقام، انتقام» سر دادند و اغلب شرکت‌کنندگان با لباس مشکی در مراسم حضور یافته بودند.

خبرنگار العربی در ایران نیز اعلام کرد که براساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۱۵ هزار خبرنگار و فعال رسانه‌ای برای پوشش مراسم تشییع آیت‌الله شهید سید علی خامنه‌ای در محل برگزاری مراسم حضور یافته‌اند که از این میان، حدود یک هزار خبرنگار عرب و خارجی از رسانه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی این مراسم را به‌صورت میدانی پوشش می‌دهند.

شبکه الجزیره نیز در پوشش مستقیم مراسم اعلام کرد که جمعیت حاضر در تهران با بالا بردن دست‌ها از پیکر رهبر شهید و اعضای خانواده وی استقبال کردند. این شبکه با اشاره به قرار گرفتن تابوت‌ها بر سکویی سفید و پوشیده شدن آنها با پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم‌های سیاه عزاداری، به نقل از مسئولان ایرانی نوشت که این آیین احتمالاً بزرگ‌ترین مراسم تشییع در تاریخ ایران خواهد بود.

روزنامه العربی الجدید نیز ضمن پرداختن به ورود هیات‌های خارجی به تهران، این مراسم را «تشییع قرن» توصیف کرد و نوشت که جمعیت گسترده‌ای از استان‌های مختلف ایران برای حضور در این مراسم راهی تهران شده‌اند.

این روزنامه همچنین به برگزاری مراسم در شهرهای مختلف ایران و عراق اشاره کرد و آن را نشانه گستردگی جغرافیایی این آیین دانست.

در عراق، شبکه العهد با انتشار گزارش‌ها و تصاویر متعدد از تهران، حضور گسترده مردم را بازتاب داد. این شبکه از شعارهایی مانند «خامنه‌ای زنده است، ایران باقی است»، «لبیک یا خامنه‌ای» و «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» که از سوی شرکت‌کنندگان سر داده می‌شد، گزارش داد و تأکید کرد که موج حضور مردم در مصلای امام خمینی(ره) همچنان ادامه دارد.

همچنین روزنامه القدس العربی در گزارشی با عنوان «آغاز مراسم تشییع خامنه‌ای؛ مراسمی شش‌روزه که عراق را نیز دربر می‌گیرد» نوشت که مراسم با حضور هزاران نفر در تهران آغاز شده است.

این روزنامه با اشاره به حضور گسترده مردم از نخستین ساعات بامداد، حمل پرچم‌های سرخ با عنوان «شهید» و سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، گزارش داد که مقام‌های ایرانی پیش‌بینی کرده‌اند تنها در تهران بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر در این مراسم حضور یابند.

مجموع این بازتاب‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های عربی، فارغ از رویکردهای سیاسی متفاوت، مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای منطقه در کانون توجه قرار داده‌اند؛ رویدادی که در گزارش‌های آنها علاوه بر جنبه‌های مردمی، به‌عنوان حامل پیام‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

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