به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روزنامه استاندارد، پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیک های جهان در دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکا خواستار اعتدال در گفتمان عمومی در سرزمین مادری خود شد.

وی که متولد شیکاگو است، در ویدئویی که روز جمعه منتشر شد، بدون اشاره به دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی آمریکا، گفت: این گفتمان همچنین باید با احترام به دیدگاه‌های دیگران و تلاش مستمر برای یافتن زمینه‌های مشترک مشخص شود.

پاپ گفت، او امیدوار است که دویست و پنجاهمین سالگرد اعلامیه استقلال، فرصتی برای تجدید تعهد جدی به آرمان‌های بنیانگذار ایالات متحده باشد.

آمریکا امروز شنبه دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال خود از انگلیس را جشن می‌گیرد.

لئو ۷۰ ساله همچنین در بخش دیگری از سخنانش بر این مسئله تأکید کرد که چگونه امواج پی در پی مهاجران آینده این کشور را شکل داده‌اند. در گذشته، پاپ از رفتار خشن با مهاجران در ایالات متحده انتقاد کرده بود.

ترامپ متعاقباً در ماه آوریل، پاپ را در مبارزه با جرم و جنایت ضعیف و در سیاست خارجی وحشتناک توصیف کرد. پاپ هم اعلام کرد که از ترامپ نمی‌ترسد.

ترامپ اخیرا همچنین با عصبانیت به درخواست‌های پاپ برای صلح واکنش نشان داد و او را در رابطه با ایران متهم کرد که با کشوری که به دنبال سلاح هسته‌ای است همسو شده است.

پاپ لئو چهاردهم امروز شنبه از جزیره مدیترانه‌ای ایتالیایی لامپدوسا بازدید خواهد کرد.

رهبر کلیسای کاتولیک قصد دارد با این اقدام توجه را به وضعیت اسفناک مهاجرانی که با قایق‌های اغلب نامناسب، خطر عبور خطرناک از دریا را به جان می‌خرند، جلب کند. این جزیره کوچک مدت‌هاست که یکی از نقاط کانونی مهاجرت از آفریقا به اروپا محسوب می‌شود.

پاپ لئو تقریباً سه ساعت و نیم را در لامپدوسا خواهد گذراند. بخش برجسته این سفر، یک مراسم بزرگ عشای ربانی در فضای باز خواهد بود.

پاپ در آغاز سفر خود از گورستان این جزیره بازدید خواهد کرد و یاد پناهجویانی را که جان خود را در دریای مدیترانه از دست داده‌اند، گرامی خواهد داشت. سپس به بنای یادبود مهاجران خواهد رفت و شخصاً با برخی از آنها دیدار خواهد کرد.

پاپ فرانسیس، سلف او، در سال ۲۰۱۳ از این جزیره با تقریباً ۶۰۰۰ نفر جمعیت، واقع در بین سیسیل و تونس، بازدید کرد، لامپدوسا اولین مقصد پاپی او بود. یک رویداد نمادین در طول سفر لئو نیز این مناسبت را یادآوری می‌کند. وی در محل پیاده شدن کشتی مولو فاوالورو، یک پلاک یادبود را تقدیس می‌کند و اسکله را به نام فرانسیس تغییر نام می‌دهد.

به این ترتیب اولین پاپ از آمریکا از لامپدوسا بازدید می کند. لئو - که با نام رابرت فرانسیس پرووست در شیکاگو بزرگ شده است - بارها توجه را به وضعیت اسفناک مهاجران جلب کرد. اخیراً، او از جزایر قناری بازدید کرد و در آنجا نیز از کرامت پناهجویان حمایت کرد.

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