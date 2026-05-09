بازخوانی دیدار روبیو و پاپ؛ شکاف واتیکان و کاخ سفید ترمیم نشد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره، در حالی که مقامهای آمریکایی سعی داشتند دیدار مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با پاپ لئو را نشانهای از «روابط قوی» میان واشنگتن و واتیکان توصیف کنند، تحلیلگران و دیپلماتهای سابق معتقدند بیانیۀ رسمی واتیکان نشان میدهد همچنان اختلافات و فاصلههایی میان دو طرف وجود دارد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مدعی شد دیدار روبیو با پاپ لئو بیانگر روابط مستحکم میان واتیکان و ایالات متحده است. روبیو و جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا که او نیز کاتولیک است، یک سال پیش و پس از شرکت در مراسم آغاز رسمی رهبری پاپ با لئو دیدار کرده بودند. دونالد ترامپ تاکنون با پاپ دیداری نداشته است.
بیانیۀ واتیکان؛ بدون اشاره به توافق مشخص
با این حال، کن هکت، رئیس پیشین نهاد امدادرسان خارجی کلیسای کاتولیک آمریکا و سفیر سابق آمریکا در واتیکان در دوران باراک اوباما، به رویترز گفت بیانیۀ منتشرشده از سوی واتیکان پس از این دیدار نشان میدهد «هیچ توافق اساسی و مشخصی» میان دو طرف حاصل نشده است.
در بیانیۀ واتیکان که هم دیدار پاپ و روبیو و هم نشستهای بعدی روبیو در واتیکان را پوشش میداد، تنها به «تبادل دیدگاهها» درباره وضعیت جهان اشاره شد و هیچ نشانهای از توافق مشترک، جز تأکید بر «ایجاد روابط دوجانبۀ بهتر»، دیده نمیشد.
دیپلماتهای سابق: هنوز خیلی کار برای ترمیم مانده!
پیتر مارتین، دیپلمات سابق سفارت آمریکا در واتیکان که در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات خدمت کرده، به رویترز گفت متن بیانیۀ واتیکان «بهوضوح نشان میدهد که در حال حاضر هنوز کارهای زیادی برای انجامدادن باقی مانده است.»
در همین حال، آستن آیورِی، کارشناس مسائل واتیکان و همنویسندۀ کتابی با پاپ فقید فرانسیس، گفت تمرکز بیانیه بر ضرورت «ایجاد روابط دوجانبۀ بهتر» نشان میدهد روابط کنونی میان واتیکان و آمریکا «در حال حاضر خوب نیست». رویترز گزارش داد این ارزیابیها نشاندهندۀ تداوم شکافها و احتیاط واتیکان در قبال دولت آمریکا است.
