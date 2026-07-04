بیانیه مجمع محبان اهل بیت(ع) افغانستان به مناسبت مراسم وداع و تشییع رهبر شهید امت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام بیانیه مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان به مناسبت وداع، تشییع و تدفین امام خامنه ای(ره)، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. آری ! او زنده است و نزد الله متعال روزی داده می شود!

در نهم حوت(اسفند ) ۱۴۰۴ در اثر حمله تجاوزکارانه رژیم غاصب اسرائیل و آمریکای جنایت کار به جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمی امام خامنه‌ای(ره) همراه تعدادی از اعضای خانواده، جمعی از مسئولین نظامی، شخصیت های علمی و مردم ملکی به شهادت رسیدند.

محاسبه آمریکا و اسرائیل این بود که با شهادت آیت الله العظمی امام خامنه ای(ره) و مسئولین نظامی، نظام جمهوری اسلامی در ایران سقوط می کند و آنها حکومت دلخواه شان را به وجود می آورند. اما در پی شهادت رهبر ایران، با ایجاد انسجام و همدلی میان ملت ایران و جناحهای سیاسی و انتخاب سریع، به موقع و شایسته ایت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به حیث رهبری، جمهوری اسلامی نه تنها نظام در ایران سقوط نکرد که استحکام بیشتری پیدا نمود و قدرت مند تر شد.

امروز با گذشت بیش از چهار ماه که در آغازین روزهای مراسم وداع، تشییع و تدفین حضرت آیت الله عظمی سید علی حسینی امام خامنه ای قرار داریم در یک نگاه مختصر عوامل این استحکام ‌و قدرتمندی را اینگونه می شود بر شمرد:

۱. قیام برای خدا« قوموا لله » نصرت خداوند و امدادهای غیبی الهی «و ماالنصر الا من عندالله العزبز الحکیم» کوشش و تلاش برای حاکمیت دین الله و خشیت نداشتن از غیر «الله» سبب شد که داستان اصحاب فیل و ابابیل و « ومارمیت اذ رمیت و لکن الله رمی» با اراده خداوند یکبار دیگر تحقق پیدا کند.

۲. اتحاد، انسجام، ایستادگی و مقاومت بینظیر ملت ایران در حمایت از دولت و در اختیار گرفتن خیابان ها و میدان ها و فرصت ندادن به بد خواهان خارجی و داخلی نظام که به نظر می رسد اهمیت و نقش آن کمتر از موشکها و مقاومت در عرصه نظامی نبود.

۳. تکنولوژی پیشرفته ایران در عرصه صنعت نظامی و تولید موشکهای پیشرفته که از لایه های متعدد پدافندی دشمن و در نهایت از گنبد آهنین اسراییل عبور کردند و همچنین سیستم پدافندی قدرتمند که بر خلاف ادعا های دشمن که « فضای ایران در اختیار ما است ». طیاره های رادار گریزی را که هیچکس تصور سقوطش را نمی کردند ساقط کرد.

۴. زمان شناسی و مذاکرات زیرکانه دستگاه دیپلماسی ایران برای به ثمر نشاندن و گرفتن نتیجه مطلوب از پیروزی ها و دستاورد های مقاومت در عرصه مختلف.

عوامل فوق موجب گردید ترامپ تفاهم نامه ای را با ایران امضا کند که پیروزی قطعی ایران و شکست خفت بار آمریکا را به نمایش می گذارد و این نوید را می دهد که پیروزی اسلام و امت مسلمه و حاکمیت جهانی دین خدا بر سر زمین خدا نزدیک است و « آلیس الصبخ بقریب»؟

مجمع محبان اهل بیت (ع) افغانستان ضمن گرامی داشت این دستآورد های عظیم امت مسلمه از الله متعال، علو درجات برای همه شهدای اسلام اخصا امام شهدا آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای و تعجیل ظهور مهدی موعود (عج ) را استدعا دارد.

سید حسین عالمی بلخی، رئیس مجمع محبان اهلبیت (ع) و رئیس دار الانشای شورای علمای شیعه افغانستان

۱۴۰۵/۴/۱۲

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