آغاز «تشییع قرن» در ایران؛ مذاکرات تهران و واشنگتن در سایه مراسم رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر رهبر شهید آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای از روز جمعه در تهران آغاز شد؛ مراسمی که با حضور مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی، رؤسای سه قوه، شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و هیئت‌های خارجی برگزار شد و رسانه‌ها از آن با عنوان «تشییع قرن» یاد کرده‌اند. بر اساس گزارش منابع رسمی، نزدیک به ۱۰۰ کشور یا هیئت رسمی در این مراسم حضور یافته‌اند و انتظار می‌رود بین ۱۲ تا ۲۰ میلیون نفر در آیین‌های تشییع که طی یک هفته در تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد برگزار می‌شود، شرکت کنند. طبق برنامه اعلام‌شده، مراسم اصلی در تهران ادامه یافته و سپس آیین‌های وداع در قم، نجف و کربلا برگزار خواهد شد و در نهایت پیکر رهبر شهید در حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد به خاک سپرده می‌شود.

همزمان با آغاز این مراسم، فضای امنیتی ایران نیز تحت تأثیر تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی قرار گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای هشدار داد هرگونه اشتباه محاسباتی دشمنان با پاسخی قاطع و شدیدتر از گذشته روبه‌رو خواهد شد. این بیانیه پس از آن منتشر شد که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مدعی قرار گرفتن نام سید مجتبی خامنه‌ای در فهرست اهداف ترور شد و بنیامین نتانیاهو نیز از ادامه رویارویی با ایران سخن گفت. در همین حال، احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، برای نخستین بار پس از آغاز جنگ در مراسم تشییع به‌صورت علنی حضور یافت، اما تاکنون تصویر یا اظهارنظر رسمی از سید مجتبی خامنه‌ای پس از انتخاب وی به رهبری جمهوری اسلامی منتشر نشده است.

در عرصه دیپلماسی، همزمان با برگزاری مراسم تشییع، دور تازه مذاکرات فنی غیرمستقیم ایران و آمریکا در دوحه با میانجیگری قطر و پاکستان پایان یافت. اگرچه مقام‌های قطری از دستیابی به پیشرفت‌هایی در مذاکرات خبر دادند، اما منابع آگاه اعلام کردند اختلافات دو طرف همچنان درباره موضوعاتی همچون نحوه بازگشایی تنگه هرمز، سازوکار آزادسازی دارایی‌های ایران و برخی پرونده‌های منطقه‌ای پابرجاست. همچنین دو طرف توافق کرده‌اند ادامه مذاکرات پس از پایان مراسم تشییع از سر گرفته شود؛ موضوعی که عملاً زمان اجرای تفاهم ۶۰ روزه میان تهران و واشنگتن را کاهش داده و فشار زمانی بر روند گفت‌وگوها را افزایش داده است.

پرونده هسته‌ای ایران نیز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شده است. در حالی که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار دسترسی فوری به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران شده، تهران با تأکید بر اینکه مراکز هدف حملات نظامی اخیر خارج از هرگونه بازرسی قرار دارند، این درخواست را رد کرده است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره‌کننده، اعلام کرد همکاری ایران با آژانس صرفاً به تأسیسات غیرنظامی محدود خواهد بود و مراکز راهبردی آسیب‌دیده در حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، موضوع هیچ مذاکره یا بازرسی نخواهند بود. به گفته مقام‌های ایرانی، هرگونه گفت‌وگو درباره بازرسی‌های گسترده تنها در چارچوب یک توافق جامع و با حفظ کامل امنیت ملی و حاکمیت جمهوری اسلامی امکان‌پذیر خواهد بود.

در همین حال، تحرکات دیپلماتیک پیرامون پرونده ایران نیز ادامه دارد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در تهران با ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان که از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن به شمار می‌رود، دیدار و گفت‌وگو کرد. همچنین پس از تماس تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از توافق دو طرف برای برگزاری نشستی در واشنگتن خبر داد؛ نشستی که انتظار می‌رود پرونده ایران یکی از مهم‌ترین محورهای آن باشد.

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