به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایلی لیئون، نویسنده و تحلیلگر سیاسی روزنامه صهیونیستی «معاریو»، در گزارشی با اشاره به روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران، نوشت که تغییر محور گفتوگوها از برنامه هستهای ایران به موضوع آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، از نگاه بسیاری از مسئولان و کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی، نشانه شکست راهبردی تلآویو و واشنگتن در جنگ اخیر علیه ایران است. وی با استناد به گزارش «بن کاسپیت» در پایگاه «المانیتور» تأکید کرد که بسیاری از مقامات اسرائیلی اکنون معتقدند این رژیم پس از جنگ، در مقایسه با پیش از آغاز درگیری، در موقعیت راهبردی ضعیفتری قرار گرفته و نتوانسته اهداف اعلامشده خود را محقق کند.
به نوشته لیئون، این ارزیابیها همزمان با افزایش اختلافات داخلی در رژیم صهیونیستی بر سر روایت جنگ مطرح شده است. وی به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو اشاره کرد که مدعی شده بود ایران پیش از جنگ به سلاح هستهای دست یافته و همین مسئله دلیل آغاز حمله بوده است. این ادعا با واکنش تند چهرههای برجسته سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی روبهرو شد؛ بهگونهای که گادی آیزنکوت، رئیس پیشین ستاد ارتش، تصریح کرد ایران هرگز دارای سلاح هستهای نبوده و نتانیاهو با تحریف واقعیتهای اطلاعاتی، در پی ایجاد فضای هراس در آستانه انتخابات است. نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین نیز این سخنان را «دروغ» و تلاشی برای بازنویسی تاریخ توصیف کرد.
نویسنده معاریو همچنین به گزارش روزنامه نیویورکتایمز درباره نگرانی مقامات آمریکایی از احتمال اقدام رژیم صهیونیستی برای ترور برخی مسئولان ارشد ایرانی در جریان مذاکرات اشاره کرده و نوشته است که هرچند تلآویو این گزارش را تکذیب کرده، اما مواضع و اظهارات مقامهای اسرائیلی، از جمله تهدیدهای مکرر وزیر جنگ این رژیم درباره حمله یکجانبه به ایران، باعث افزایش بیاعتمادی میان واشنگتن و تلآویو شده است. به گفته لیئون، در محافل سیاسی اسرائیل این نگرانی وجود دارد که در صورت پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا، دولت دونالد ترامپ، نتانیاهو را برای اجرای توافقات منطقهای، از جمله خروج نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، تحت فشار قرار دهد.
ایلی لیئون در ادامه گزارش خود به پیامدهای سیاسی ترور رهبر شهید آیتالله العظمی سید علی خامنهای پرداخت و به نقل از یک مقام ارشد نظامی رژیم صهیونیستی نوشت که برخلاف انتظار تلآویو، این اقدام نهتنها موجب تضعیف ساختار سیاسی ایران نشد، بلکه جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تقویت کرد و جریانهای انقلابی را به مواضعی قاطعتر رساند. این مقام صهیونیست مدعی شد که رهبری جدید ایران از منظر اسرائیل «کمتر قابل پیشبینی» است و همین مسئله بر نگرانیهای امنیتی این رژیم افزوده است.
این تحلیلگر صهیونیست در پایان تأکید کرد که نتانیاهو در آستانه یکی از سرنوشتسازترین انتخابات سیاسی خود قرار دارد؛ انتخاباتی که در شرایط نارضایتی بخشی از حامیانش از عدم تحقق وعده «پیروزی مطلق» بر ایران، حزبالله لبنان و حماس برگزار خواهد شد. به نوشته لیئون، بسیاری از کارشناسان اطلاعاتی اسرائیلی و بینالمللی نیز بر این باورند که ایران اگرچه به توانایی تولید اورانیوم با غنای بالا نزدیک شده بود، اما هنوز به سلاح هستهای دست نیافته بود و ادعاهای اخیر نتانیاهو بیش از آنکه بر واقعیتهای اطلاعاتی استوار باشد، تلاشی برای بازسازی روایت سیاسی جنگ و جلب حمایت افکار عمومی در آستانه انتخابات به شمار میرود.
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