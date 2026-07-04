به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش مالی در بیانیه‌ای از وقوع حملات هماهنگ مسلحانه علیه پایگاه‌های نظامی و یکی از زندان‌ها در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

بنابر اعلام ارتش، در این درگیری‌ها علاوه بر کشته شدن بیش از ۲۶ فرد مسلح، یکی از سربازان ارتش مالی نیز جان خود را از دست داد.

ارتش مالی در پایان با تأکید بر اینکه وضعیت در مناطق تحت حمله هم‌اکنون تحت کنترل کامل نیروهای دولتی قرار دارد، افزود که عملیات پاکسازی و تأمین امنیت در این مناطق همچنان ادامه دارد.

صبح شنبه نیز ارتش مالی از وقوع حملات مسلحانه به پایگاه‌های این ارتش در ۵ منطقه این کشور خبر داد. ارتش مالی اعلام کرد که نقاط نظامی این کشور در مناطق «اغیلهوک»، «انفیف»، «غاو»، «سیفاری» و «کینیوروبا» هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند.

همزمان، «سپاه آفریقایی روسیه» که از ارتش مالی پشتیبانی می‌کند، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این حملات حوالی ساعت ۵:۴۰ صبح به وقت محلی آغاز شده و شهرهای «غاو»، «انفیف» و «اغیلهوک» را هدف قرار داده است. این یگان نظامی تأکید کرد که نیروهایش با هماهنگی ارتش مالی در حال انجام عملیات برای دفع این حملات هستند.

در مقابل، «محمد المولود رمضان» سخنگوی گروه مسلح موسوم به «جبهه آزادی‌بخش ازواد» اعلام کرد که این جبهه صبح امروز «عملیاتی را برای آزادسازی انفیف» آغاز کرده است. وی با بیان اینکه نبرد در داخل شهر انفیف ادامه دارد، مدعی شد که نیروهای جبهه در حال پاکسازی آخرین مواضع نیروهای وابسته به روسیه در این شهر هستند.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی و ساکنان محلی گزارش داد که دامنه این حملات به زندان کینیوروبا در ۷۰ کیلومتری باماکو، پایتخت مالی، نیز کشیده شده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جبهه آزادی‌بخش ازواد با هماهنگی گروه موسوم به «نصرت اسلام و مسلمین» در ۲۵ آوریل (پنجم اردیبهشت) گذشته، حملات هماهنگی را علیه چندین شهر از جمله باماکو، کاتی، کونا، موبتی، سیفاری، کیدال و غاو انجام داده بودند که در جریان آن «سادیو کامارا» وزیر دفاع مالی کشته شد.

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