به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت مزار شهید سید حسن نصرالله دبیرکل اسبق حزبالله لبنان در چارچوب برنامههای اعلامشده خود از پخش زنده مراسم تشییع شهید حضرت آیتالله العظمی امام سید علی خامنهای (قدس سره) در این مزار خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، پخش زنده این مراسم از روز شنبه 13 تیرماه آغاز شده است و تا پنجشنبه 18 تیرماه ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰ به وقت محلی، مراسم تشییع را بهصورت زنده از مزار شهیدسیدحسن نصرالله دنبال کنند.
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