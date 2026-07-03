شهباز شریف: خدمات رهبر شهید انقلاب، منبع ارزشمند برای جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر نخستوزیری پاکستان در اسلامآباد با انتشار تصاویری از لحظات حضور هیأت بلندپایه این کشور به ریاست شهباز شریف، بیانیهای از اظهارات نخستوزیر پاکستان صادر کرد.
نخستوزیر پاکستان در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی، با ادای احترام به مقام شامخ حضرت امام شهید سید علی خامنهای، خدمات و روحیه صلحدوستی ایشان برای ملت ایران و جهان اسلام را مورد ستایش قرار داد.
شهباز شریف در این مراسم که با همراهی فیلد مارشال سید عاصم منیر (فرمانده ارتش)، سناتور محمد اسحاق دار (معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه)، سید محسن نقوی (وزیر کشور)، سید یوسف رضا گیلانی (رئیس مجلس سنا)، سردار ایاز صادق (رئیس مجلس ملی) و بلاول بوتو زرداری (رئیس حزب مردم) برگزار شد، گفت: شهید آیتالله خامنهای از چند دهه گذشته ملت ایران را حکیمانه، با بصیرت و با دوراندیشی رهبری کردند و خدمات ایشان منبع ارزشمند برای جهان اسلام است.
وی افزود: همه با در کنار ایران هستیم و در اینجا با حضرت آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای (رهبر معظم انقلاب اسلامی)، دکتر مسعود پزشکیان (رئیسجمهور) و ملت ایران ابراز همبستگی میکنیم.
دفتر نخستوزیری پاکستان اعلام کرد که شهباز شریف و هیأت همراه که برای سفر یکروزه به تهران آمده بودند، پس از حضور در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، تهران را ترک کردند.
در حاشیه این بازدید، فیلد مارشال سید عاصم منیر، رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان، با دکتر سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، نیز دیدار کرد.
برنامه زمانبندی مراسم وداع و تشییع
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای، مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلای امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامهریزی شده است.
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.
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