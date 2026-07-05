وزیر کار لبنان: بازسازی جنوب در اولویت دولت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد حیدر، وزیر کار لبنان، در جریان سفر به استان‌های جنوب و نبطیه از شهرک صنعتی صور، بازارهای تجاری و مناطق آسیب‌دیده بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان خسارت‌های واردشده به مراکز اقتصادی قرار گرفت. وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی زیرساخت‌های اقتصادی جنوب را به‌طور هدفمند هدف قرار داده است، گفت هدف از این حملات، جلوگیری از بازگشت سریع مردم و تضعیف توان تولیدی منطقه بوده، اما مردم جنوب با وجود همه خسارت‌ها بر ماندن در سرزمین خود اصرار دارند.

حیدر با تأکید بر اینکه بازسازی جنوب در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد، اظهار داشت دولت لبنان به محض تأمین منابع مالی، روند بازسازی را آغاز خواهد کرد و هم‌زمان برنامه‌هایی برای ازسرگیری فعالیت واحدهای تولیدی، بازگشت کارگران به محل کار و بازگشت خانواده‌ها به خانه‌هایشان تدوین شده است. وی همچنین از جامعه جهانی خواست به مسئولیت خود در تضمین اجرای آتش‌بس و جلوگیری از ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی عمل کند.

وزیر کار لبنان در ادامه سفر خود به نبطیه نیز اعلام کرد که دولت طرحی برای حمایت از بازگشت آوارگان به روستاهایشان و تأمین محل اسکان آنان تصویب کرده است. وی پس از بازدید از بازار نبطیه و روستاهای مرج حاروف و زبدین، بر پیگیری مطالبات آسیب‌دیدگان در هیئت دولت تأکید کرد و وعده داد دولت با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، روند حمایت از مردم جنوب و بازسازی مناطق خسارت‌دیده را دنبال کند.

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