حضور میلیونی مردم تهران در آیین وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین وداع با مجاهد شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنهای(ره) و خانواده ایشان از صبح امروز شنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۵ با حضور مردم عزادار در مصلی تهران آغاز شد.
طبق اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنهای قدس الله نفسه الزکیه مراسم وداع، تشییع، اقامه نماز میت و تدفین برای روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با نوزدهم و بیستم ماه محرم جهت وداع با پیکرها در مصلی امام خمینی تهران، سپس دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در تهران و سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع در شهر قم و نهایتاً پنجشنبه ۱۸ تیرماه ۱۴۰۵ مصادف با بیستچهارم ماه محرم مراسم تشییع در شهر مشهد و تدفین در حرم امام رضا(ع) برنامهریزی شده است.
در همین حال نیز قرار است مراسمی برای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب روز چهارشنبه ۱۷ تیر در شهرهای نجف و کربلا برگزار شود.
روز گذشته (جمعه ۱۲ تیر) مراسم ادای احترام رسمی سران، مقامات و بزرگان ادیان و مذاهب کشورهای مختلف جهان در تهران برگزار شد.
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