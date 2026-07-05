به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه «القدس العربی» در گزارشی اعلام کرد که تهران در جریان مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، بر خطوط قرمز خود از جمله توقف درگیریها در منطقه، بهویژه در لبنان، حفظ امنیت و نقش ایران در تنگه هرمز و پیگیری مطالبات ملی تأکید کرده است. این گزارش همچنین حضور هیئت رسمی دولت لبنان در مراسم وداع با امام شهید آیتالله سید علی خامنهای را نشانهای از تداوم رایزنیهای سیاسی میان دو کشور دانست و به دیدارهای انجامشده میان مقامهای لبنانی و مسئولان نظامی ایران اشاره کرد.
در این گزارش همچنین به مواضع مقامهای ایرانی درباره تنگه هرمز پرداخته شده است. بر اساس این گزارش، تهران در واکنش به مواضع اخیر برخی کشورهای غربی، بار دیگر تأکید کرده که تأمین امنیت این آبراه راهبردی بر عهده کشورهای ساحلی است و هرگونه مداخله خارجی یا اقدام نظامی در این منطقه را تهدیدی علیه حاکمیت ملی خود دانسته است. همزمان، مذاکرات هستهای و گفتوگوهای ایران و آمریکا نیز در فضایی ادامه دارد که مسائل امنیت منطقه و ثبات لبنان، بخشی از محورهای مورد توجه دو طرف عنوان شده است.
«القدس العربی» در بخش دیگری از گزارش خود به فضای مراسم تشییع امام شهید آیتالله سید علی خامنهای پرداخت و از حضور گسترده مردم در این آیین خبر داد. به نوشته این روزنامه، بسیاری از شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی بر ادامه راه مقاومت و ضرورت پاسخ به عاملان شهادت رهبر انقلاب تأکید کردند. این گزارش همچنین به سخنان رئیسجمهور ایران اشاره کرد که شهادت امام شهید را آغاز مرحلهای تازه از همبستگی ملی، استقامت و حرکت رو به آینده برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است.
............
پایان پیام
نظر شما