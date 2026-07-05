به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در سخنانی با اشاره به شهادت امام شهید آیتالله سید علی خامنهای، این رخداد را نقطهای سرنوشتساز در تاریخ محور مقاومت دانست و اظهار داشت که پیروزی این رهبر بزرگ با خون پاکش رقم خورد. وی افزود شهادت ایشان در چنین شرایطی، روحیه انقلابی را در میان ملت ایران و دیگر ملتهای محور مقاومت بار دیگر زنده کرد و حجت را بر امت اسلامی تمام ساخت.
البخیتی با مقایسه این رخداد با نهضت عاشورا، تصریح کرد همانگونه که خون حضرت امام حسین(ع) موجب بیداری امت اسلامی شد، خون امام شهید آیتالله خامنهای نیز ملتهای محور مقاومت را به استقامت و پایداری بیشتر در برابر قدرتهای استکباری فراخوانده است. وی تأکید کرد این شهادت، انگیزه و اراده ملتهای آزاده را برای ادامه مسیر مقاومت تقویت کرده است.
عضو دفتر سیاسی انصارالله همچنین از جایگاه ویژه امام شهید در میان مردم یمن سخن گفت و اظهار داشت محبت ایشان در دل یمنیها ریشهدار است و حضور هیئت یمنی در مراسم تشییع، نمادی از وفاداری به آرمانها و حمایتهای ایشان از امت اسلامی، بهویژه مسئله فلسطین، به شمار میرود. وی افزود اگر محدودیتهای سفر و فاصله جغرافیایی وجود نداشت، صدها هزار نفر از مردم یمن برای شرکت در مراسم تشییع این رهبر شهید راهی ایران میشدند.
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