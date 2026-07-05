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فالح الخزعلی: شهادت امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای زمینه‌ساز ظهور و الهام‌بخش جبهه مقاومت است

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸
کد مطلب: 1835717
فالح الخزعلی: شهادت امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای زمینه‌ساز ظهور و الهام‌بخش جبهه مقاومت است

رئیس فراکسیون «منتصرون» در پارلمان عراق با تأکید بر جایگاه تاریخی شهادت امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، این رخداد را زمینه‌ساز ظهور مقدس و منشأ الهام برای آزادگان، انقلابیون و نیروهای مقاومت در جهان اسلام توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الخزعلی، رئیس فراکسیون «منتصرون» در مجلس نمایندگان عراق، شهادت امام شهید آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را رخدادی بزرگ و اثرگذار در مسیر امت اسلامی و جبهه مقاومت دانست. وی اظهار داشت که این شهادت عظیم، نقطه‌ای سرنوشت‌ساز در تحولات آینده جهان اسلام به شمار می‌رود.

الخزعلی با بیان اینکه «ما معتقدیم این شهادت بزرگ، زمینه‌ساز ظهور مقدس است»، افزود: خون امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای الهام‌بخش انقلابیون، آزادگان و همه نیروهای مقاومت خواهد بود و روحیه ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.

رئیس فراکسیون «منتصرون» در پایان تأکید کرد که یاد و راه امام شهید در میان ملت‌های منطقه زنده خواهد ماند و شهادت ایشان، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر مقاومت و پایداری در برابر دشمنان امت اسلامی خواهد بود.

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