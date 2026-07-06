به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ غلامرضا قربان رعیت در گفت‌وگویی خبری با اشاره به حضور پرشور زائران در حرم مطهر در ایام تشییع رهبر شهید از استقرار چندین موکب در داخل صحن‌های حرم مطهر خبر داد و اظهار داشت: این موکب ها با توجه به گرمای هوای شهر قم، اقدام به توزیع آب معدنی، شربت و میان وعده خواهند کرد.

وی ادامه داد: علاوه بر موکب‌های داخل حرم مطهر در پنج نقطه از محیط پیرامونی حرم بانوی کرامت نیز ایستگاه‌های توزیع آب معدنی و میان وعده و نوشیدنی خنک به مدت یک هفته مستقر خواهند شد.

مسئول واحد رفاه زائر حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: نانوایی فاطمی نیز از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه به مدت یک هفته بر اساس نیاز، اقدام به پخت و توزیع نان رایگان فاطمی میان زائران، مواکب داخل حرم مطهر و همچنین چایخانه ها و مواکب مستقر در محیط پیرامونی حرم بانوی کرامت خواهد کرد.

وی افزود: استقرار اورژانس اجتماعی، اکیپ های متعدد فوریت های پزشکی، استقرار اکیپ های نیروهای خدماتی شهرداری جهت نظافت خیابان های اطراف حرم مطهر و جمع آوری و انتقال پسماند، استقرار تانکرهای شستشو توسط شهرداری از دیگر خدماتی است که در این ایام انجام خواهد شد.

قربان رعیت در ادامه یادآور شد: فراخوان نیروهای اداره خدمات حرم بانوی کرامت به صورت ویژه و فوق العاده انجام شده و این اداره با تمام ظرفیت به مدت یک هفته در تمامی صحن ها و مبادی ورودی حرم بانوی کرامت خدمت رسانی خواهد داشت.