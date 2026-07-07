چگونه قیام قم در مسجد جمکران، تبدیل به یک رخداد جهانی شد؟

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با پایان مراسم تشییع پایتخت، خیل مشتاقان در قم همان شب با پای پیاده راهی جمکران شدند به گونهای که از دوازده ساعت قبل از آغاز مراسم صحن مسجد مقدس جمکران پُر از جمعیت وفادار قم و دیگر زائرین از تمامی کشور شده بود و انبوه عزاداران در بلوار پیامبر اعظم(ص) به سمت مسجد محبوب حضرت ولی عصر(عج) رهسپار بودند.
این جنبش تاریخی مردمان قم آنچنان حیرت آور بود که شبکههای تلویزیونی اندکی بعد از پایان مراسم تهران، پخش زنده خیزش زائرین به سمت مسجد جمکران را آغاز کردند. در حالی که در تشییع تهران گلایهمندیهایی به دلیل تغییر مسیر عبور پیکرها پیش آمد و بخشی از شرکتکنندگان قادر به دیدن خودرو حمل امام شهید نشدند اما در قم شرایط بسیار بهتری پدید آمد و آرامش و نظم و ترکیب متمایزی رقم خورد که توجه جهانی را به خود معطوف داشت.
این دستاورد و برکت و عنایت را باید قدر دانست چرا که قم توانست به برکت توجه اهلبیت عصمت(ع) و حضرت ولیعصر(ع) آبروی تازهای برای ایران، اسلام و مکتب تشیع کسب کند و بر قدرت ملت ایران اضافه نماید.
شرایط جغرافیایی، سرزمینی و کالبدی قم در این مراسم امتیازات خود را نشان داد چرا که صحن وسیع مسجد مقدس جمکران توانست ضمن گنجاندن حجم انبوهی از زائرین، شکوه آن را به نمایش گذارد. اتفاقی که در شبهای نیمه شعبان هر ساله رخ میداد در نماز و وداع با رهبر شهید، اهمیت آن اثبات گردید و شایسته است برای بهرهوری بیشتر در راستای نیازهای آینده امت اسلامی با برنامهریزی مورد بازبینی قرار گیرد.
همچنین مسیر بلوار پیامبر اعظم(ع) عملا یک بزرگراه آیینی را پدید آورد و نشان داد چه فرصت ارزندهای برای برگزاری حرکتهای دینی در مقیاس ملی و بینالمللی در خود دارد.
اما درکنار همه اینها آنچه از لحاظ ارضی و جغرافیایی موقعیت قم و جمکران را جذاب و کمنظیر ساخته، دشتهای پرامتداد پیرامون مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم(ص) است که چشمانداز فوقالعاده و کممانندی را در منظر زائرین و تمامی مردم ایران پدید آورده و دلربایی میکند و دلها را متوجه صاحب این ارض و زمان میسازد. شک نباید کرد که همین بیابانهای اطراف قم و مسجد جمکران بر عظمت و شکوه پایگاه منتظران ظهور افروده است و باید برای مراقبت و حفظ وضعیت فعلی آن کوشید.
اگر اصفهان و میدان نقش جهان به دلیل ابنیه تاریخی و تمدنی که دارد نباید تحتالشعاع ساخت و سازها و تغییرات فیریکی و محیطی قرار بگیرد تا چشماندازهای زیبای آن تخریب نشود؛ بایسته است تا پایگاه منتظران ظهور نیز که نقش اساسی در هویت ملی و دینی ایران، تشیع و جهان اسلام دارد با دقتهای بیشتری مراقب گردد. این محیط نشان داد به برکت حضور مردم با محوریت حرم کریمه اهلبیت(ع) و مسجد باشکوه جمکران، توان تولید قدرت برای کشور و مکتب را دارد.
اگر نبود وضعیت خاص و منحصر به فرد فیزیکی و جغرافیایی جمکران و قم، شاید شکوه و عظمت و قدرت ملت ایران در وداع با امام مجاهد شهید خود این چنین به چشم جهانیان نمیآمد.
البته این سخن به معنای نادیده گرفتن ضعفها در میزبانی نیست آنچنان که در قم نیز مردم و زائرین سختیهای مختلفی را متحمل شدند و باید قم و جمکران خود را برای رخدادهای ملی و بینالمللی در کنار تهران و مشهد بیشتر آماده سازند. در شرایطی که هرساله مراسم نیمه شعبان به میزبانی قم و جمکران برگزار میشود، تجربه وداع اخیر باید به تحول در مراسم و حرکتهای دینی آینده و پیش رو بیانجامد.
به هر روی، قم و جمکران و مردمان آن و همچنین دیگر شرکتکنندگان از سراسر کشور و جوامع پیرو اهلبیت(ع)، توانستند با ایمان و اخلاص خود روزی تاریخی در ایران رقم بزنند که در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد شد.
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