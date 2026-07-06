به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ باقر آلابراهیم، استاد حوزه علمیه و روحانی عراقی در گفتوگو با خبرگزاری ابنا با اشاره به ابعاد مختلف جایگاه رهبر شهید و پیامدهای حضور و تشییع گسترده ایشان در عراق، تأکید کرد: مجموعهای از عوامل اعتقادی، فکری و اجتماعی موجب پیوند عمیق ملتهای اسلامی، بهویژه مردم عراق با ایشان شده است.
نگاه پدرانه رهبر شهید، محور اصلی پیوند با ملتهای اسلامی
وی با بیان اینکه «نگاه پدرانه رهبر شهید نسبت به جهان اسلام» یکی از مهمترین عوامل این ارتباط گسترده بوده است، گفت: این رویکرد در مواضع، سخنان و دستورات ایشان نسبت به مسائل جمهوری اسلامی و جهان اسلام بهروشنی قابل مشاهده بود. همین نگاه باعث شد بخش قابل توجهی از مسلمانان جهان، بهویژه مردم عراق، ایشان را ولی امر خود بدانند و ارتباطی عمیق با ایشان برقرار کنند.
این استاد حوزه علمیه افزود: جایگاه ویژه رهبر شهید در میان ملتها، بهخصوص جوانان، نتیجه همین رویکرد و همچنین حمایتهای مستمر ایشان از مسائل مهم جهان اسلام از جمله مسئله فلسطین و حمایت از ملت مظلوم این کشور است.
نقش حمایت از مقاومت و فلسطین در گسترش محبوبیت منطقهای
شیخ آلابراهیم با اشاره به تحولات عراق پس از سقوط صدام و نقش جمهوری اسلامی در حمایت از ملت عراق، تصریح کرد: حمایتهای رهبر شهید در دورههای مختلف، بهویژه در مقابله با اشغالگران آمریکایی و سپس در مواجهه با گروه تروریستی داعش، موجب تقویت جایگاه ایشان در میان مردم عراق شد.
پیوند مرجعیت و ولایت؛ جایگاه ویژه در نگاه جامعه عراق
وی همچنین با اشاره به مسئله مرجعیت، گفت: شمار قابل توجهی از جوانان عراقی، رهبر شهید را مرجع تقلید خود میدانند و گروه دیگری نیز ایشان را ولی امر مسلمین تلقی میکنند که این امر، جایگاه ویژهای برای ایشان در میان مردم عراق ایجاد کرده است.
این روحانی برجسته عراقی در ادامه به پیامهای آیتالله العظمی سیستانی اشاره کرد و افزود: پیامهای ایشان، چه پیش از شهادت رهبر شهید و چه پس از آن، بهویژه در حمایت از ملت ایران در برابر تجاوزات آمریکایی و صهیونیستی، تأثیر قابل توجهی بر تقویت همبستگی میان ملتهای منطقه داشته است. این مواضع همچنین موجب افزایش پیوند عاطفی و اعتقادی مردم عراق، بهخصوص جوانان، با رهبر شهید شده است.
تشییع میلیونی در عراق؛ نشانه بیاثر شدن تلاشها برای ایجاد تفرقه بین ملت ایران و عراق
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامدهای تشییع گسترده رهبر شهید در عراق گفت: این حضور میلیونی نشان خواهد داد تلاشهای دشمنان اسلام برای ایجاد فاصله میان ملتهای عراق و ایران ناکام مانده و با شکست سنگین مواجه شده است و این دو ملت همچنان از ارتباطی عمیق و پایدار برخوردارند.
این روحانی برجسته عراقی تأکید کرد: مردم عراق با حضور گسترده خود در مراسم تشییع، هم جنایت دشمنان را محکوم میکنند و هم آمادگی خود را برای حمایت از جبهه مقاومت و مقابله با دشمنان اسلام اعلام خواهند کرد.
شیخ آلابراهیم در پایان خاطرنشان کرد: تأکید مردم عراق بر اینکه رهبر شهید، تنها رهبر ایران نیست بلکه رهبر همه مسلمانان است، جلوهای روشن از تحقق «امت واحده اسلامی» است؛ مفهومی که ایشان همواره بر آن تأکید داشتند.
این روحانی عراقی در پایان برای رهبر شهید علو درجات و برای امت اسلامی وحدت و استقامت مسئلت کرد.
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