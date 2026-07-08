به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با برگزاری مراسم تشییع باشکوه آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی خامنه‌ای در ایران و عراق، شبکه «المسیره» در گفت‌وگو با تعدادی از ساکنان نوار غزه، بازتاب شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی در میان مردم فلسطین را روایت کرد.

ناصر الشرقاوی از غزه با اشاره به تأثیر گسترده این خبر بر افکار عمومی فلسطین، گفت: شهادت رهبر شهید انقلاب، که همواره مدافع فلسطین بود، شوک بزرگی به جامعه فلسطین وارد کرد و مردم این سرزمین مراسم تشییع او را با اهتمام فراوان دنبال کردند

وی افزود: آیت‌الله خامنه‌ای تنها رهبر سیاسی جمهوری اسلامی ایران نبود، بلکه یک رهبر اسلامی بود که در همه مجامع از فلسطین دفاع می‌کرد و همواره در کنار ملت فلسطین ایستاد. به همین دلیل، شهادت او برای فلسطینی‌ها ضایعه‌ای سنگین بود و امروز در حالی که مراسم تشییع در حال برگزاری است، دل‌های مردم فلسطین نیز راهی تهران شده تا با این رهبر وداع کنند.

عبدالرحمن دحلان نیز با تأکید بر جایگاه رهبر شهید انقلاب در میان ملت فلسطین گفت: آیت‌الله خامنه‌ای همواره قبله و راهنمای آزادگان جهان در حمایت از مساله فلسطین بود و همواره بر آزادی فلسطین و حمایت از آرمان آن تأکید داشت.

وی تصریح کرد: مردم فلسطین با قلب‌هایی سرشار از اندوه و چشمانی اشکبار، فقدان این رهبر جهانی را احساس می‌کنند. رهبری که آزادگان جهان همچنان در مسیر او به حمایت از فلسطین ادامه خواهند داد.

در ادامه این گفت‌وگوها، هاشم العیله با اشاره به حمایت‌های مستمر رهبر شهید انقلاب از فلسطین، اظهار داشت: آیت‌الله خامنه‌ای هیچ‌گاه از هیچ تلاش، موضع یا زمانی برای دفاع از مساله فلسطین دریغ نکرد و حمایت از فلسطینی‌ها را به یک رویکرد ثابت تبدیل کرده بود.

وی افزود: ما فقدان این شخصیت بزرگ را به‌خوبی احساس می‌کنیم. او همواره با مواضع روشن و دستورالعمل‌های صریح خود به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و دیگر جریان‌های همسو، بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین تأکید داشت و این مسیر، سیاست همیشگی رهبر شهید انقلاب بود.

ام‌النور عابد، از خانواده‌های شهدای غزه نیز در این گفت‌وگو تأکید کرد: ملت فلسطین و به‌ویژه خانواده‌های شهدا از فقدان سید علی خامنه‌ای عمیقاً اندوهگین هستند؛ شخصیتی که نقش بزرگی در حمایت از فلسطین و آرمان آن ایفا کرد.

وی خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب تنها یک حامی سیاسی نبود، بلکه تکیه‌گاهی واقعی برای فلسطین، مقاومت و به‌ویژه خانواده‌های شهدا به شمار می‌رفت و هرگز در ارائه حمایت‌ها و امکانات مورد نیاز آنان کوتاهی نکرد.

به گفته او، این حمایت‌ها در حافظه مردم فلسطین باقی خواهد ماند و نام آیت‌الله خامنه‌ای همواره در کنار آرمان فلسطین و مقاومت زنده خواهد بود.

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