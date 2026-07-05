به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم فراگیاداکی، اینفلوئنسر اهل یونان، از تصمیم خود برای سفر به ایران خبر داد و اعلام کرد که این سفر را با هدف حمایت از مردم ایران و انعکاس مشاهدات خود از شرایط این کشور انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه قصد دارد همبستگی خود را با مردم ایران نشان دهد، گفت برای مشاهده مستقیم واقعیت‌های میدانی و روایت آنچه بر مردم ایران گذشته است، راهی ایران خواهد شد.

فراگیاداکی همچنین اظهار داشت که در این سفر تلاش می‌کند دیدگاه‌ها و باورهای مردم ایران درباره رهبر این کشور، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، را از نزدیک منعکس کرده و آن را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد.

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