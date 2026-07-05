به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پانایوتیس لافازانیس، وزیر سابق دولت یونان و رئیس حزب دموکراتیک آزادی ملی، در پیامی از شهر استانبول و پیش از عزیمت به تهران اعلام کرد که به همراه هیأتی برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی راهی ایران است.
وی با بیان اینکه این سفر برای ادای احترام به آیتالله سید علی خامنهای انجام میشود، اظهار داشت: ایشان رهبری بزرگ بود که انقلاب اسلامی را هدایت کرد و نقش تعیینکنندهای در آنچه وی پیروزی آزادیبخش مردم ایران توصیف کرد، ایفا کرد.
لافازانیس افزود: آیتالله خامنهای تنها رهبر مردم ایران نبود، بلکه شخصیتی الهامبخش برای جنبشهای ضدامپریالیستی و آزادیخواه در جهان به شمار میرفت و ملتهایی که در برابر بیعدالتی، سلطه و استثمار مبارزه میکنند، از ایشان به عنوان چهرهای پیشرو یاد خواهند کرد.
وی همچنین حضور خود در تهران را ادای احترام به آنچه «پیروزی بزرگ ایران» خواند، دانست و مدعی شد این رخداد، امید تازهای برای ملتهایی است که در مسیر استقلال و آزادی گام برمیدارند.
رئیس حزب دموکراتیک آزادی ملی یونان با تأکید بر روابط تاریخی دو ملت اظهار داشت: مردم یونان و ایران دوستان و برادران یکدیگر هستند و همکاری دو کشور بر پایه احترام متقابل و برابری میتواند آیندهای بهتر برای منطقه رقم بزند.
لافازانیس در پایان خواستار پایان یافتن تحریمهای یونان علیه ایران، بهویژه در حوزه انرژی، و ازسرگیری روابط دوستانه و عمیق میان آتن و تهران شد و ابراز امیدواری کرد همکاریهای دو کشور زمینهساز دستاوردهای مهم و تحقق فرصتهای جدید در منطقه باشد.
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