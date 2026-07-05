به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به زمان تشییع پیکر رهبر شهید، آیتالله العظمی امام شهید سید علی خامنهای در عراق که برای روز چهارشنبه، تعیین شده است، روند آمادگیها و تدارکات اداری و فنی برای موفقیت این رخداد تاریخی مهم افزایش یافته است. این در حالی است که شور و اشتیاق گستردهای میان اقشار و لایههای اجتماعی برای مشارکت فعال در آن وجود دارد، به طوری که پیشبینی میشود بیش از پنج میلیون نفر در مراسم تشییع در استانهای نجف اشرف و کربلای معلی شرکت کنند.
آمادگیهای سازمانی و لجستیکی
برای فراهمسازی مناسب این رویداد، کمیته عالیرتبهای متشکل از نهادهای مختلف از جمله دفتر نخستوزیری، سازمان حشد الشعبی، مدیریتهای استانهای نجف اشرف و کربلای معلی، آستان های مقدس (علوی، حسینی و عباسی)، وزارتخانههای کشور و حملونقل و دیگر نهادهای دولتی تشکیل شده است.
در همین راستا، سخنگوی رسمی کمیته رسانهای ویژه تشییع شهید امام خامنهای، سپهبد سعد معن، در یک کنفرانس مطبوعاتی گسترده گفت: روز سهشنبه، شاهد مراسم استقبال رسمی از پیکر شهید امام سید علی خامنهای با حضور شخصیتهای تراز اول حکومتی و دینی از ایران و عراق خواهد بود. همچنین تشییع مردمی و گستردهای در کار خواهد بود که روز چهارشنبه ۱۷ تیر ساعت ۶ صبح آغاز میشود.
وی افزود: مسیر حرکت در نجف اشرف از پل “کوفه” به سمت پل “ثورة العشرین” و از آنجا به میدان “الصدرین” خواهد بود تا مردم در مراسم تشییع و وداع آخر شرکت کنند. در کربلای معلی نیز مسیر تشییع از تقاطع “سید جوده” و سپس خیابان فرمانداری به سمت حرم امام حسین (علیه السلام) و پس از آن حرم حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) خواهد بود.
معن توضیح داد: طرح امنیتی کاملی با مشارکت وزارتخانهها، مؤسسات و دستگاههای امنیتی و خدماتی برای تأمین خدمات لازم به شرکتکنندگان تدوین شده است.
وی از شهروندان، هیئتهای دینی، موکبهای حسینی و هیئتهای شرکتکننده خواست به دستورالعملهای تنظیمکننده و امنیتی که بهتدریج از سوی نهادهای ذیربط صادر میشود، بهطور کامل پایبند باشند.
تعطیلی رسمی در استانهای عراق
به موازات آن، دولتهای محلی تعدادی از استانهای عراق از جمله ذیقار، واسط، کربلا، نجف اشرف، بصره و بغداد تصمیم به تعطیلی ادارات رسمی در روز چهارشنبه گرفتند تا فرصت مشارکت در مراسم تشییع برای مردم فراهم شود. پیشبینی میشود دیگر استانداری ها نیز چنین اقدامی را انجام دهند؛ این در حالی است که محافل پارلمانی و اجتماعی از دولت عراق خواستهاند روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کند.
مشارکت گسترده عشایر
علاوه بر این، قبایل و عشایر مختلف عراقی در مناطق جنوبی، فرات میانه و مناطق مرکزی، آمادگی خود را برای مشارکت فعال در مراسم تشییع اعلام کردند. بسیاری از شیوخ و بزرگان عشایر، فرزندان خود را به حضور در نجف و کربلا در روز سهشنبه فراخواندند تا با ادای احترام به شهید امام خامنهای که همواره مواضع شرافتمندانهای در قبال عراق و عراقیها داشت، موضعی ماندگار ثبت کنند.
به موازات آن، دهها موکب و هیئت حسینی فرآیند فراهمسازی خدمات مورد نیاز از جمله غذا، نوشیدنی و محلهای استراحت را برای انبوه شرکتکنندگان آغاز کردهاند.
حضور فعال نخبگان
در حالی که هیئتهای رسمی عالیرتبه و هیئت های سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی در مراسم تشییع در تهران شرکت کردند، قرار است صدها تن از شخصیتهای حکومتی، سیاسی، دینی، عشایری و دانشگاهی، شامل وزرا، رهبران احزاب، استانداران، علما، اساتید دانشگاه، شیوخ عشایر، طلاب علوم دینی و دانشجویان (زنان و مردان)، در مراسم پیشرو در نجف اشرف و کربلای معلی حضور یابند.
...........
پایان پیام
نظر شما