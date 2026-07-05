گسترش اعتراضات شیعیان افغانستان به پلمب مراکز شیعی این کشور

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از پلمب حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و توقف پخش برنامه‌های تلویزیون اسلامی «تمدن»، اکثر شیعیان ساکن مناطق شیعه‌نشین افغانستان به نشانه اعتراض، صدای خود را بلند کردند و خواستار بازگشایی فوری این مراکز مهم شیعی شدند.

علما، بزرگان قومی و سران شیعه از کابل تا میدان وردک، غزنی، بامیان و دایکندی با روش‌های مختلف نسبت به اقدام وزارت دادگستری طالبان در مسدود کردن مراکز مهم شیعی اعتراض کرده و نامه‌های سرگشاده‌ای به سران طالبان ارسال کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، جمعی از علما، بزرگان و جوانان شهرستان پنجاب استان بامیان روز شنبه ۱۳ تیر در یک گردهمایی اعتراضی از مقامات طالبان، به‌ویژه وزارت دادگستری، خواستند که هرچه سریع‌تر درهای حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) را بازگشایی کنند.

ولی احمدیار، یکی از جوانان معترض شهرستان پنجاب بامیان که در جمع حضور داشت، در یک پیام تصویری گفت: «حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) تنها مرکز رشد و تعمیق علوم دینی و اسلامی بوده است؛ همان‌طور که پیامبر اسلام(ص) فرموده‌اند: از گهواره تا گور دانش بجویید.»

وی با اشاره به نقش تلویزیون اسلامی تمدن افزود: «این شبکه همواره صدای مردم افغانستان، صدای برادری و عدالت بوده و ناشر علوم اسلامی و معارف دینی است.»

این شهروند پنجاب از مقامات طالبان خواست که هرچه زودتر حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) را بازگشایی کنند و به تلویزیون تمدن اجازه پخش مجدد برنامه‌ها را بدهند.

از سوی دیگر، حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی محمدی، امام جمعه شهرستان مالستان استان غزنی نیز در خطبه‌های نماز جمعه نسبت به اقدامات حکومت طالبان اعتراض کرد.

وی گفت: «در روزگاری که افغانستان با هجمه‌های فرهنگی گسترده روبه‌رو بود، تلویزیون تمدن به ابتکار مرحوم حضرت آیت‌الله محسنی(ره) تأسیس شد و تمامی برنامه‌های آن با نظارت مستقیم ایشان و بر پایه آموزه‌های اسلامی تهیه و پخش می‌شد و فرهنگ و معارف اصیل اسلامی را بدون تبعیض قومی، زبانی یا سمتی ترویج می‌کرد.»

امام جمعه مالستان از حکومت طالبان و به‌ویژه وزارت دادگستری خواست که حوزه علمیه خاتم‌الانبیا(ص) را بازگشایی کرده و فشارها بر مراکز شیعی را کاهش دهند.

با گذشت نزدیک به دو هفته از پلمب حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و توقف فعالیت تلویزیون تمدن، مقامات طالبان هنوز هیچ واکنش رسمی‌ای نشان نداده‌اند و افکار عمومی شیعیان نسبت به این اقدام به شدت نگران است.

علاوه بر این، وزارت دادگستری طالبان مدیر و یکی از کارکنان تلویزیون تمدن را حدود دوهفته است که بدون تفهیم اتهام، بازداشت و زندانی کرده و به هیچ‌کس اجازه ملاقات با آنها را نمی‌دهد.

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