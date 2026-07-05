یورش گسترده نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری/ بازداشت شماری از فلسطینیان و تخریب اموال

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از موج گسترده یورش نظامیان رژیم صهیونیستی و حملات شهرکنشینان به مناطق مختلف کرانه باختری خبر دادند.
بر اساس این گزارش، مناطقی در الخلیل، اریحا، طولکرم، نابلس، اردوگاه عسکر، بیتلحم و شهر جنین هدف یورش اشغالگران قرار گرفتند. نظامیان صهیونیست در این یورشها، چندین خانه و ساختمان مسکونی را تفتیش و شماری را بازداشت کردند.
همزمان، شهرکنشینان صهیونیست در شمال شرق رامالله زمینهای فلسطینیان را به آتش کشیدند و در جنوب نابلس به یک خودرو و یک خانه فلسطینی حمله کردند. آنان همچنین یک کافه را در جنوب نابلس به آتش کشیدند. در جنوب الخلیل هم شهرکنشینان اقدام به تخریب اموال فلسطینیان کردند.
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