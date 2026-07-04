حماس: اشغالگران هویت سرزمین فلسطین را تغییر نخواهند داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حملات شهرکنشینان صهیونیست با حمایت نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی همچنان ادامه دارد. منابع فلسطینی گزارش دادند که شهرکنشینان به روستاها و تجمعهای فلسطینی در جنین، سلفیت، الخلیل، رامالله و طوباس یورش برده و با حمله به شهروندان، موجب زخمی شدن شماری از آنان شدند. در منطقه «خلة الحمص» در جنوب یطا واقع در استان الخلیل نیز شهرکنشینان به خانوادهای فلسطینی حمله کرده و با استفاده از گاز فلفل، چند نفر را مصدوم کردند. پس از این حمله، نیروهای رژیم صهیونیستی یکی از مجروحان و تعدادی از فعالان خارجی حامی فلسطینیان را بازداشت کردند.
سازمان حقوقی «البیدر» نیز اعلام کرد نیروهای اشغالگر شماری از شهروندان فلسطینی، از جمله یک مجروح حملات شهرکنشینان، را در منطقه «خلة الحمص» بازداشت کردهاند. این سازمان تأکید کرد که این اقدامات در ادامه فشارهای فزاینده علیه ساکنان منطقه «مسافر یطا» صورت میگیرد. همزمان، حملات مشابهی در شرق طوباس، شهر اذنا در غرب الخلیل، روستای امصفا و همچنین روستای ابوفلاح در شمال شرق رامالله گزارش شد که در جریان آنها چندین فلسطینی مجروح شدند و فضای تنش در این مناطق تشدید شد.
در واکنش به این تحولات، عبدالرحمن شدید، از رهبران جنبش حماس، افزایش حملات شهرکنشینان را نشانه اوج خشونت و جنایت سازمانیافته رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت این اقدامات در چارچوب طرحی هدفمند برای کوچ اجباری فلسطینیان، مصادره اراضی و شکستن اراده مقاومت مردم فلسطین انجام میشود. وی تأکید کرد که «تروریسم شهرکنشینان» هرگز نخواهد توانست اراده ملت فلسطین را در هم بشکند، واقعیت جدیدی بر زمین تحمیل کند یا هویت فلسطینی این سرزمین را تغییر دهد و تنها راه ناکام گذاشتن این طرحها، حفظ وحدت، پایداری در سرزمین و ادامه مقاومت است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بهتازگی با احداث ۱۳ شهرک جدید در مرکز کرانه باختری موافقت کرده است. بر اساس گزارش رسانههای عبری، اجرای مرحله نخست این طرح طی ماههای آینده آغاز خواهد شد؛ اقدامی که مقامهای فلسطینی نسبت به پیامدهای آن، از جمله تکهتکه شدن کرانه باختری و تشدید انزوای قدس، هشدار دادهاند.
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