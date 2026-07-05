رونمایی از پوستر اختصاصی "شهید وحدت برای بعثت امت"

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در آیین ویژه‌ای که با حضور حجت الاسلام والمسلمین شهریاری دبیرکل مجمع و لیاقت بلوچ نایب رئیس جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد، پوستر اختصاصی "شهید وحدت برای بعثت امت" رونمایی شد.

این اثر هنری توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با رویکردی مفهومی، شهادت را نه پایان، بلکه آغاز یک بیداری و حرکت نوین در امت اسلامی معرفی می‌کند.

در ترکیب‌بندی اثر، پیکر مطهر رهبر شهید حضرت آیت‌الله امام سید علی خامنه‌ای در ابعادی فراتر از مقیاس انسانی به تصویر درآمده است؛ حضوری آرام، متفکر و استوار که همچون یک سایه‌بان معنوی بر حرکت مردم قرار گرفته است. این تصویر، بیش از آنکه یک پرتره باشد، نمادی از یک اندیشه و محور وحدت امت اسلامی است.

در قلب پیکر مطهر، یک درگاه نورانی قرار گرفته است. این نور، استعاره‌ای از بعثت، امتداد راه و تولد دوباره یک حرکت تمدنی است. جمعیت تشییع از پایین پوستر آغاز می‌شود و به‌صورت سیلی متحد و یکپارچه به سوی این نور در حرکت است؛ حرکتی که از سوگ و فقدان عبور کرده و به آگاهی، همبستگی و استمرار راه می‌رسد.

تابوت مزین به پرچم جمهوری اسلامی ایران و عمامه سیاه بر فراز آن، علاوه بر اشاره به آیین تشییع یک عالم دینی، پیوند میان رهبری، هویت اسلامی و استمرار مکتب را یادآور می‌شود.

استفاده از نور طلایی در دل تاریکی، تقابل میان فقدان و امید را به نمایش می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که مخاطب در می‌یابد شهادت، اگر بر محور وحدت امت شکل گیرد، خود منشأ بیداری و بعثت یک ملت خواهد بود.

زبان بصری اثر، حماسی، موقر و نمادین است و تلاش دارد بدون اتکا به عناصر شعاری و مستقیم، پیام اصلی پوستر را به شکلی ماندگار و تأثیرگذار در ذهن مخاطب ثبت کند.



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