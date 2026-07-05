روایت عباس ابراهیم از دیدار با رهبر شهید؛ «فلسطین امانتی بر گردن شماست»

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عباس ابراهیم، مدیرکل پیشین امنیت عمومی لبنان، در گفتوگویی که پیشتر در یکی از پادکستهای رسانهای منتشر شده بود، به تشریح جزئیات دیدار خود با آیتالله العظمی سید علی خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، پرداخت و از این دیدار به عنوان تجربهای ماندگار و سرشار از پیامهای معنوی و سیاسی یاد کرد.
وی با بیان اینکه آرزوی دیدار با رهبر انقلاب اسلامی را داشت، گفت: پیش از سفر به ایران، این موضوع را با شهید سید حسن نصرالله در میان گذاشتم. ایشان پس از شنیدن درخواست من، تنها گفتند: «انشاءالله خیر است.»
ابراهیم افزود: در جریان سفر رسمی به تهران و هنگام دیدار با وزیر اطلاعات ایران، جلسه بهطور ناگهانی پایان یافت و بدون اطلاع از مقصد، به محل دیگری منتقل شدم. در آنجا، در حضور شماری از مسئولان ایرانی، از جمله علی شمخانی و غلامعلی حدادعادل، رهبر انقلاب اسلامی وارد جلسه شدند و پس از احوالپرسی، درباره اوضاع لبنان با حاضران گفتوگو کردند.
مدیرکل پیشین امنیت عمومی لبنان ادامه داد: در پایان دیدار، رهبر شهید چفیه خود را از دوش برداشتند و بر گردن من انداختند و فرمودند: «فلسطین امانتی بر گردن شماست؛ سلام مرا به سید برسانید و خوش آمدید.»
وی همچنین اظهار کرد که در ادامه این دیدار، نماز ظهر را به امامت آیتالله خامنهای اقامه کرد و این ملاقات، با وجود آنکه تنها دیدارش با ایشان بود، تأثیری عمیق و ماندگار بر او بر جای گذاشت.
عباس ابراهیم تأکید کرد که مهمترین پیام این دیدار، تأکید رهبر شهید بر جایگاه محوری مسئله فلسطین بود؛ موضوعی که به گفته وی، همواره در اندیشه و مواضع آیتالله خامنهای به عنوان مسئولیتی دینی و مشترک برای امت اسلامی و محور مبارزه با اشغالگری و ظلم مطرح بوده است.
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