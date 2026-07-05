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پارکینگ‌های حرم مطهر رضوی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۱
کد مطلب: 1835990
پارکینگ‌های حرم مطهر رضوی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی از تعطیلی تمامی پارکینگ‌های این مجموعه از ظهر امروز خبر داد و اعلام کرد این تصمیم با هدف اسکان و خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی اتخاذ شده است که برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید به مشهد مقدس مشرف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی اعلام کرد تمامی پارکینگ‌های حرم مطهر امام رضا(ع) از ساعت ۱۳ امروز، یکشنبه ۱۴ تیرماه، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، پارکینگ‌های شماره یک، دو، سه و چهار، شامل بخش‌های ویژه خودرو و موتورسیکلت، همچنین پارکینگ خدام، تا اطلاع بعدی از ارائه خدمات پارکینگ به زائران معذور خواهند بود.

وی افزود: این تصمیم در چارچوب اجرای طرح اسکان و خدمت‌رسانی به زائران و عزادارانی اتخاذ شده است که برای شرکت در مراسم تشییع آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، به مشهد مقدس سفر می‌کنند.

مسئولان حرم مطهر رضوی از زائران خواسته‌اند ضمن توجه به این محدودیت، برای تردد و پارک خودروهای خود از مسیرها و امکانات جایگزین پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

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