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حشد الشعبی:

موکب‌های حسینی آماده خدمت‌رسانی به عزاداران هستند

۱۴ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۲
کد مطلب: 1836057
موکب‌های حسینی آماده خدمت‌رسانی به عزاداران هستند

یکی از مسئولان سازمان حشد الشعبی عراق امروز یکشنبه تاکید کرد که موکب‌های حسینی در روز تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، آماده خدمت‌رسانی به عزاداران و شرکت‌کنندگان در این مراسم است.

  به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «یاسر حسین العیساوی» معاون رئیس ستاد عملیات حشد الشعبی اعلام کرد: مقدمات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای تکمیل شده و قرار است این مراسم روز چهارشنبه در استان‌های مقدس نجف و کربلا برگزار شود.

العیساوی اظهار کرد: این برنامه‌ها شامل استان‌های مقدس نجف و کربلا بوده و با هماهنگی نیروهای حشد الشعبی، نیروهای امنیتی و مسوولان مربوطه تنظیم شده است، علاوه بر این، برنامه‌های سازمانی و خدماتی جایگزینی جهت تضمین اجرای روان مراسم تشییع در نظر گرفته شده‌اند و این اقدامات نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی و ظرفیت‌ها و امکانات به کار گرفته شده برای برگزاری موفقیت‌آمیز این مراسم است.

معاون رئیس ستاد عملیات حشد الشعبی در ادامه نیز تاکید کرد: این مراسم تشییع، به منزله پیام وفاداری به خون شهدایی است که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا جان باختند.

او افزود: عراق با توجه به جایگاه والای دینی و اسلامی شهید سید علی خامنه‌ای، به میزبانی این مراسم و استقبال از شرکت‌کنندگان آن افتخار می‌کند.

العیساوی در ادامه گفت: تمامی تدارکات لجستیکی برای تشییع جنازه قائد شهید سید علی خامنه‌ای فراهم بوده و موکب‌های حسینی آماده ارائه غذا و نوشیدنی به عزاداران هستند، همچنین خودروهای آمبولانسی را برای ارائه خدمات درمانی اورژانسی و سایر خدمات آماده کرده‌ایم.

این مسئول حشد الشعبی اعلام کرد که مراسم تشییع از جاده کربلا-نجف شروع شده و در حرم امام حسین علیه السلام به پایان خواهد رسید.

از سوی دیگر شورای استانداری بابل اعلام کرد که در راستای رفاه حال مردم این استان و عزاداران سایر استان‌ها که قصد حضور در مراسم تشییع را دارند، روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به استثنای ادارات امنیتی و مراکز خدماتی این استان تعطیل است.   


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