به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «یاسر حسین العیساوی» معاون رئیس ستاد عملیات حشد الشعبی اعلام کرد: مقدمات برگزاری مراسم تشییع پیکر آیتالله العظمی شهید سید علی خامنهای تکمیل شده و قرار است این مراسم روز چهارشنبه در استانهای مقدس نجف و کربلا برگزار شود.
العیساوی اظهار کرد: این برنامهها شامل استانهای مقدس نجف و کربلا بوده و با هماهنگی نیروهای حشد الشعبی، نیروهای امنیتی و مسوولان مربوطه تنظیم شده است، علاوه بر این، برنامههای سازمانی و خدماتی جایگزینی جهت تضمین اجرای روان مراسم تشییع در نظر گرفته شدهاند و این اقدامات نشاندهنده سطح بالای آمادگی و ظرفیتها و امکانات به کار گرفته شده برای برگزاری موفقیتآمیز این مراسم است.
معاون رئیس ستاد عملیات حشد الشعبی در ادامه نیز تاکید کرد: این مراسم تشییع، به منزله پیام وفاداری به خون شهدایی است که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا جان باختند.
او افزود: عراق با توجه به جایگاه والای دینی و اسلامی شهید سید علی خامنهای، به میزبانی این مراسم و استقبال از شرکتکنندگان آن افتخار میکند.
العیساوی در ادامه گفت: تمامی تدارکات لجستیکی برای تشییع جنازه قائد شهید سید علی خامنهای فراهم بوده و موکبهای حسینی آماده ارائه غذا و نوشیدنی به عزاداران هستند، همچنین خودروهای آمبولانسی را برای ارائه خدمات درمانی اورژانسی و سایر خدمات آماده کردهایم.
این مسئول حشد الشعبی اعلام کرد که مراسم تشییع از جاده کربلا-نجف شروع شده و در حرم امام حسین علیه السلام به پایان خواهد رسید.
از سوی دیگر شورای استانداری بابل اعلام کرد که در راستای رفاه حال مردم این استان و عزاداران سایر استانها که قصد حضور در مراسم تشییع را دارند، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به استثنای ادارات امنیتی و مراکز خدماتی این استان تعطیل است.
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