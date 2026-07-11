تشییع رهبر شهید، پیامی چندلایه و سیاسی به جهان و آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو کلاسیک فرانسه در تحلیلی از مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی، این رویداد را نه مراسمی تشریفاتی، بلکه دارای پیامی چندلایه و سیاسی دانست.

این رسانه فرانسوی عنوان کرد: مخاطب این پیام، جهان و به‌ویژه آمریکا است و یکی از مهم‌ترین پیام‌های آن این است که ایران با وجود چند ماه جنگ اخیر استوار است.

همچنین، رادیو کلاسیک فرانسه تأکید کرد که مراسم تشییع عملاً یک پیروزی برای ایرانیان به شمار می‌رود و بیش از ۳۰ کشور در این مراسم حضور داشتند که لزوماً همه آنها از متحدان و محور مقاومت نبودند.

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