به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی که قرار است روز چهارشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و زائرانی از کشورهای اسلامی برگزار شود، در زمره بزرگترین رویدادهای جمعی سال جاری در عراق ارزیابی می‌شود.

یوسف مکی کناوی، استاندار نجف، با تأکید بر آمادگی کامل این استان برای میزبانی از این مراسم تاریخی، اظهار داشت: نجف اشرف تمامی مقدمات امنیتی، خدماتی و لجستیکی را برای استقبال از پیکر مطهر تکمیل کرده است.

وی افزود که این استان اخیراً میزبان هیأتی متشکل از نمایندگان دفتر نخست‌وزیر، فرماندهی عملیات مشترک، حشدالشعبی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد بوده تا آخرین جزئیات برگزاری مراسم، از استقبال رسمی در فرودگاه نجف تا تشییع به سمت مرقد امیرالمؤمنین (ع) نهایی شود.

همزمان، «محمد المسعودی»، رئیس کمیته عشایر و مناسبات دینی شورای استان کربلا، با اشاره به هماهنگی‌های مستقیم با مسئولان کشورمان تصریح کرد: طرح‌های امنیتی و خدماتی برای این مراسم با الگوبرداری از تجربیات موفق زیارت اربعین و با تکیه بر توان لجستیکی موجود تدوین شده است تا زمینه برای پذیرایی از میلیون‌ها سوگوار فراهم شود.

به منظور تضمین امنیت مراسم، یک اتاق عملیات مشترک با مشارکت فرماندهی عملیات مشترک، وزارت کشور، سازمان حشدالشعبی، فرماندهان پلیس نجف و کربلا و دستگاه‌های اطلاعاتی تشکیل شده است.

در همین راستا، سرلشکر «سعد معن»، سخنگوی کمیته اطلاع‌رسانی مراسم، با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیون‌ها شرکت‌کننده در مراسم تشییع مردمی، از نهایی شدن تمامی اقدامات امنیتی و خدماتی برای برگزاری این مراسم خبر داد و از شهروندان خواست با نیروهای امنیتی همکاری کنند.

همچنین، سرتیپ «علی الحمدانی»، فرمانده عملیات الحشدالشعبی در استان فرات اوسط تأکید کرد: نیروهای الحشدالشعبی با هماهنگی سایر یگان‌ها، وظیفه تأمین مسیر انتقال پیکر از جاده کربلا–نجف تا حرم مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) را بر عهده دارند.

وی تصریح کرد که علاوه بر استقرار نیروهای پلیس محلی و فدرال، سامانه‌های نظارتی مدرن از جمله پهپادها و دوربین‌های هوشمند برای مدیریت دقیق جمعیت به کار گرفته خواهند شد.

مقامات امنیتی تأکید کردند که حکومت نظامی وضع نخواهد شد و اقدامات تنها محدود به مدیریت انضباطی ترافیک در مسیرهای منتهی به مراسم خواهد بود.

در حوزه خدمات شهری و بهداشتی، تمامی ادارات دولتی استان‌های محل برگزاری مراسم تشییع در وضعیت آماده‌باش کامل هستند. تیم‌های پزشکی، بیمارستان‌های میدانی و آمبولانس‌ها در طول مسیر تشییع مستقر شده‌اند و با هماهنگی عتبات عالیات، مراکز استراحت و خدمات رفاهی برای زائران آماده‌سازی شده است.

وزارت حمل‌ونقل عراق نیز اعلام کرد که صدها دستگاه اتوبوس و چندین قطار برای تسهیل انتقال مشارکت‌کنندگان از بغداد و استان‌های جنوبی به نجف و کربلا اختصاص یافته است.

این در حالی است که ۷ استان عراق شامل بغداد، نجف، بابل، ذی‌قار، بصره، واسط و میسان روز چهارشنبه را تعطیل رسمی اعلام کردند تا زمینه مشارکت حداکثری مردم در این مراسم فراهم شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم با استقبال رسمی در نجف اشرف آغاز شده و پس از تشییع در بخش قدیمی این شهر مقدس و زیارت مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع)، پیکر مطهر قائد شهید به کربلای معلی منتقل خواهد شد. این مراسم در حالی برگزار می‌شود که مقامات عراقی تأکید دارند تمامی هماهنگی‌ها با کمیته‌های مربوطه در ایران برای اجرای دقیق این برنامه مطابق جدول زمان‌بندی صورت گرفته است.

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