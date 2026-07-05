به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های لبنانی از عملیات انفجار و تخریب ارتش اشغالگر در شهرک‌های دیر سریان و الطیری خبر می‌دهند. این رسانه‌ها همچنین از حملات توپخانه‌ای و شلیک گلوله به سمت شهرک بیت‌یاحون و وادی الخجیر گزارش می‌دهند.

شبکه المنار هم اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی شهرک النبطیه الفوقا را در جنوب لبنان هدف قرار داد. شبکه ۱۲ اسرائیل نیز ساعتی پیش اعلام کرد که ارتش این رژیم حمله‌ای را در منطقه ارتفاعات علی‌طاهر در جنوب لبنان انجام داد.

وزارت بهداشت لبنان ساعتی پیش اعلام کرد که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس گذشته تا پنجم ژوئیه، ۴۳۰۴ نفر شهید و ۱۲۲۰۳ نفر زخمی شده‌اند.

در همین ارتباط، «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی اسرائیل، ساعاتی پیش اعلام کرد: «ما به توافقی با لبنان به عنوان حکومت دارای حاکمیت و مشروعیت بین‌المللی دست یافتیم که به اسرائیل برای ماندن در عمق ۸-۱۰ کیلومتری لبنان مشروعیت می‌دهد و این امر تا خلع سلاح حزب‌الله ادامه خواهد یافت. من گمان نمی‌کنم که آنها موفق به خلع سلاح شوند.»

با وجود آنکه بند نخست تفاهم آتش‌بس میان آمریکا و ایران بر لزوم توقف فوری جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان تصریح دارد، دولت لبنان (جوزف عون و نواف سلام) ضمن قدرنشناسی، مدعی است نمی‌خواهد کسی به نیابت از دولت این کشور مذاکره کند. دولت لبنان در ادامه طی مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی آن هم با میانجی‌گری آمریکا، توافقی را امضا کرد که به صهیونیست‌ها برای ماندن در جنوب لبنان آزادی عمل می‌دهد.

طبق این توافق، ارتش رژیم صهیونیستی حق دارد تا زمان خلع سلاح همه گروه‌های مسلح در لبنان در جنوب این کشور باقی بماند. اوج فاجعه آنجاست که طبق توافق مذکور، رژیم صهیونیستی به عنوان «حَکَم» و مسئول صحت‌سنجی از خالی بودن مناطق جنوب لبنان از سلاح تعیین شده است، لذا به راحتی می‌تواند با بهانه‌های بنی‌اسرائیلی از عقب‌نشینی سرباز بزند.

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