کشته شدن یک افسر صهیونیست در درگیری با یک رزمنده مقاومت در جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد که در جریان یک درگیری مسلحانه در روستای دیر سریان در جنوب لبنان، یک افسر این رژیم کشته و یک نظامی دیگر زخمی شده است. به گزارش رسانههای صهیونیستی، این حادثه بامداد یکشنبه و هنگام ورود نیروهای تیپ «گولانی» به منطقه برای بررسی یک هدف یا فرد مشکوک رخ داد و در جریان آن، نیروهای اشغالگر با یک رزمنده مقاومت درگیر شدند.
بر اساس گزارش «کانال ۱۵» رژیم صهیونیستی، در این درگیری «دیوید حزوت» با درجه سروانی کشته و یک نظامی دیگر بهطور سطحی زخمی شد که برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شده است. این رسانه همچنین اعلام کرد ارتش پس از وقوع حادثه، عملیات جستوجو و پاکسازی گستردهای را برای یافتن رزمنده مقاومت آغاز کرده و همزمان چند نقطه در منطقه را هدف حملات خود قرار داده است.
این درگیری در حالی رخ داده است که بهتازگی لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا توافقی موسوم به «توافق چارچوب» را در واشنگتن امضا کردهاند. بر اساس گزارشها، این توافق آزادی عمل بیشتری برای تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه موسوم به «نوار امنیتی» در جنوب لبنان و ادامه حضور این رژیم در آن منطقه تا زمان خلع سلاح مقاومت در نظر گرفته است.
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