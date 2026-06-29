به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه عبریزبان «هاآرتص» فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ دستورالعملی برای آغاز روند خروج از جنوب لبنان دریافت نکرده است. این در حالی است که توافق چارچوب میان بیروت و تلآویو به امضا رسیده است.
به نوشته این روزنامه، یک منبع نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که ارتش این رژیم در حال حاضر از هیچ نقطهای در جنوب لبنان، عقبنشینی نخواهد کرد و زمانبندی و سازوکار اجرای خروج همچنان نامشخص است و به تضمینهایی بستگی دارد که رهبری سیاسی رژیم صهیونیستی، ارائه خواهد کرد.
این روزنامه افزود افسران ارشد صهیونیست که در مذاکرات با مقامهای لبنانی در واشنگتن حضور داشتند، به سرزمینهای اشغالی بازگشتهاند، اما همچنان فضای ابهام و بلاتکلیفی در ارتش رژیم صهیونیستی حاکم است و تلاشها برای درک چگونگی اجرای توافق ادامه دارد.
توافق بدون جدول زمانی برای خروج
«هاآرتص» به نقل از یک منبع آگاه صهیونیست نوشت که پیوست نظامی توافق، کلی و عمومی است و هیچ جدول زمانی مشخصی برای خلع سلاح حزبالله یا خروج ارتش رژیم صهیونیستی، ارائه نمیدهد. همچنین این توافق مشخص نکرده است که اجرای نخستین مراحل آن از کدام مناطق آغاز خواهد شد.
این منبع افزود: واشنگتن و تلآویو در جریان مذاکرات خود در آمریکا، امکان آموزش نیروهای لبنانی مسئول خلع سلاح حزبالله در یک کشور ثالث را بررسی کردهاند.
او همچنین گفت: دولت آمریکا در حال بررسی ایجاد سازوکاری مشابه مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی در «کریات گات» است، مرکزی که بر اجرای آتشبس در غزه نظارت دارد. با این حال هنوز درباره ایجاد چنین مرکزی یا محل استقرار آن تصمیم نهایی گرفته نشده است.
ارتش اسرائیل میان دو مسیر متناقض
در همین چارچوب، «هاآرتص» به نقل از افسران ارشد صهیونیست گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی میان دو مسیر متناقض گرفتار شده است. نخست اجرای تفاهمات با لبنان و دوم مذاکرات آمریکا و ایران که نهاد نظامی رژیم صهیونیستی با نگرانی آن را دنبال میکند.
به نوشته این روزنامه، مقامهای رژیم صهیونیستی از این موضوع ابراز رضایت کردهاند که در توافق از واژه خروج، استفاده نشده و به جای آن اصطلاحاتی مانند بازاستقرار و جابجایی مواضع به کار رفته است.
این توافق همچنین پیشبینی میکند دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان ایجاد شود که در آن ارتش لبنان مسئولیت کامل و مؤثر امنیتی را بر عهده بگیرد. اقدامی که هدف آن بازگشت آوارگان و آغاز روند بازسازی عنوان شده است تا بعداً مناطق مشابه دیگری ایجاد شود.
سه منطقه برای آغاز اجرای توافق
بر اساس گزارش «هاآرتص»، فرماندهی شمال ارتش رژیم صهیونیستی، سه روستای «فرون»، «الغندوریه» و «زوطر غربی» در جنوب لبنان را به عنوان مناطقی که ممکن است اجرای توافق از آنجا آغاز شود مشخص کرده است
این روزنامه به نقل از یک منبع صهیونیست نوشت که ارتش رژیم صهیونیستی، کنترل کامل برخی از مناطق پیشنهادی را در اختیار ندارد و حضور آن در این مناطق تنها به استقرارهای پراکنده محدود میشود.
شهرداری روستای فرون نیز روز گذشته تأکید کرده بود که این روستا، منطقه اشغالی نیست و خارج از خط زرد قرار دارد و نسبت به مطرح شدن نام آن به عنوان یکی از مناطق آزمایشی اعتراض کرده بود.
«هاآرتص» همچنین افزود که ارتش رژیم صهیونیستی در روستای زوطر غربی، حضور دائمی ندارد، اما طبق ادعای این روزنامه، حملاتی علیه زیرساختهای حزبالله و اهداف دیگر در این منطقه انجام داده است.
کاتس: بدون خلع سلاح حزبالله عقبنشینی نمیکنیم
همزمان، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که با فرماندهی مرکزی آمریکا توافق کرده است که نیروهای نظامی صهیونیست از مناطق امنیتی در لبنان، سوریه و نوار غزه خارج نشوند.
کاتس گفت که حضور نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان طولانیمدت خواهد بود و این رژیم پس از دو مرحله آزمایشی در جنوب لبنان، هیچ خروج دیگری را پیش از خلع سلاح کامل حزبالله اجرا نخواهد کرد.
او افزود که رژیم صهیونیستی پس از محدودیتهای آمریکا به طرح جایگزین روی آورده است. طرحی که بر گسترش منطقه «خط زرد» در جنوب لبنان تمرکز دارد.
نبیه بری: توافق اجرا نخواهد شد
در مقابل، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان از توافقی که با میانجیگری آمریکا میان لبنان و رژیم صهیونیستی شکل گرفته، انتقاد کرد و هشدار داد که این توافق ممکن است به تلاشهایی برای ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود.
بری در گفتوگویی با روزنامه «الاخبار» لبنان گفت که این توافق، اجرا نخواهد شد.
او مذاکرات ایران و آمریکا را تنها فرصت واقعی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به خروج از لبنان دانست و تاکید کرد که هر تلاشی برای جدا کردن لبنان از روند مذاکرات آمریکا و ایران تنها باعث طولانیتر شدن اشغال جنوب لبنان توسط رژیم صهیونیستی خواهد شد.
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