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مصاحبه اختصاصی

بیش از ۵۰ موکب مهاجرین افغانستانی قم از تشییع‌کنندگان رهبر شهید پذیرایی می‌کند

۱۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹
کد مطلب: 1836302
بیش از ۵۰ موکب مهاجرین افغانستانی قم از تشییع‌کنندگان رهبر شهید پذیرایی می‌کند

مهاجرین افغانستانی قم با برپایی بیش از ۵۰ موکب، آماده پذیرایی از تشییع‌کنندگان رهبر شهید هستند. خدمات پذیرایی، فرهنگی، پزشکی و اسکان در مساجد و حسینیه‌ها فراهم شده و نماد همدلی و وحدت این جامعه با ملت ایران است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید نوراحمد مبارز، مسئول بخش اتباع کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا از آمادگی کامل و همه‌جانبه جامعه مهاجرین افغانستانی استان قم برای مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) در روز سه‌شنبه(۱۶ تیر) خبر داد.

مبارز با اشاره به حضور فعال، مداوم و پررنگ مهاجرین افغانستانی در تمامی برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی استان قم تأکید کرد که این جامعه ولایی و همیشه در صحنه، برای مراسم تاریخی و فراموش‌نشدنی تشییع قائد شهید امت اسلام ، بیش از ۵۰ موکب مجهز و منظم را آماده خدمت‌رسانی کرده است. این موکب‌ها نمادی از همدلی عمیق، وحدت امت اسلامی و قدردانی مهاجرین از خدمات و حمایت‌های ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی در طول سال‌های گذشته به شمار می‌روند.

وی افزود: موکب‌های مهاجرین عمدتاً در طول مسیر اصلی تشییع با هماهنگی کامل استانداری قم، نیروی انتظامی، هلال احمر و سایر ارگان‌های ذی‌ربط جانمایی شده‌اند. در این موکب‌ها علاوه بر پذیرایی گرم و صمیمی از مردم شریف، همیشه در صحنه و عزادار ایران اسلامی با انواع شربت، غذا، میوه و تنقلات، خدمات متنوع دیگری نیز ارائه خواهد شد. خدمات فرهنگی شامل پخش نوحه‌ها و مرثیه‌های مناسب، توزیع کتاب و محتوای معرفتی درباره شخصیت و سیره رهبر شهید، خدمات پزشکی با حضور پزشکان و امدادگران داوطلب مهاجر برای رسیدگی به حال زائران و خدمات مشاوره‌ای برای پاسخ به سؤالات شرعی و روانشناختی از جمله این اقدامات است.

حجت‌الاسلام مبارز در پاسخ به سؤال خبرنگار ابنا مبنی بر تمهیدات اسکان زائران، این موضوع را تأیید کرد و گفت: مکان‌های متعددی در مساجد، حسینیه‌ها، هیأت‌های مذهبی و خانه‌های مهاجرین برای اسکان موقت زائرانی که از شهرها و استان‌های دیگر به قم مشرف می‌شوند، اختصاص یافته است. همچنین برخی موکب‌ها در طول مسیر، فضاهای استراحت مجهز به امکانات اولیه برای خستگی‌زدایی و رفع نیازهای زائران در نظر گرفته‌اند تا این مراسم باشکوه در فضایی امن، منظم و با حداکثر رفاه برگزار شود.

فعال فرهنگی مهاجرین خاطرنشان کرد: مهاجرین افغانستانی همواره در لحظات شادی و غم در کنار برادران و خواهران ایرانی خود ایستاده‌اند و در این مراسم تاریخی نیز شاهد خدمت‌رسانی شایسته، حضور پررنگ و همدلی چشمگیر و مثال‌زدنی جامعه مهاجر خواهیم بود.

وی در پایان سخنان خود، از تمامی مهاجرین افغانستانی مقیم قم و اطراف دعوت کرد تا با حضور گسترده و فعال در این مراسم پرشور و معنوی، بار دیگر وفاداری و همدلی خود را با ملت ایران به نمایش بگذارند.

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