به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین سید نوراحمد مبارز، مسئول بخش اتباع کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین استان قم، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا از آمادگی کامل و همه‌جانبه جامعه مهاجرین افغانستانی استان قم برای مراسم تشییع باشکوه رهبر شهید آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) در روز سه‌شنبه(۱۶ تیر) خبر داد.

مبارز با اشاره به حضور فعال، مداوم و پررنگ مهاجرین افغانستانی در تمامی برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی استان قم تأکید کرد که این جامعه ولایی و همیشه در صحنه، برای مراسم تاریخی و فراموش‌نشدنی تشییع قائد شهید امت اسلام ، بیش از ۵۰ موکب مجهز و منظم را آماده خدمت‌رسانی کرده است. این موکب‌ها نمادی از همدلی عمیق، وحدت امت اسلامی و قدردانی مهاجرین از خدمات و حمایت‌های ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران از مهاجرین افغانستانی در طول سال‌های گذشته به شمار می‌روند.

وی افزود: موکب‌های مهاجرین عمدتاً در طول مسیر اصلی تشییع با هماهنگی کامل استانداری قم، نیروی انتظامی، هلال احمر و سایر ارگان‌های ذی‌ربط جانمایی شده‌اند. در این موکب‌ها علاوه بر پذیرایی گرم و صمیمی از مردم شریف، همیشه در صحنه و عزادار ایران اسلامی با انواع شربت، غذا، میوه و تنقلات، خدمات متنوع دیگری نیز ارائه خواهد شد. خدمات فرهنگی شامل پخش نوحه‌ها و مرثیه‌های مناسب، توزیع کتاب و محتوای معرفتی درباره شخصیت و سیره رهبر شهید، خدمات پزشکی با حضور پزشکان و امدادگران داوطلب مهاجر برای رسیدگی به حال زائران و خدمات مشاوره‌ای برای پاسخ به سؤالات شرعی و روانشناختی از جمله این اقدامات است.

حجت‌الاسلام مبارز در پاسخ به سؤال خبرنگار ابنا مبنی بر تمهیدات اسکان زائران، این موضوع را تأیید کرد و گفت: مکان‌های متعددی در مساجد، حسینیه‌ها، هیأت‌های مذهبی و خانه‌های مهاجرین برای اسکان موقت زائرانی که از شهرها و استان‌های دیگر به قم مشرف می‌شوند، اختصاص یافته است. همچنین برخی موکب‌ها در طول مسیر، فضاهای استراحت مجهز به امکانات اولیه برای خستگی‌زدایی و رفع نیازهای زائران در نظر گرفته‌اند تا این مراسم باشکوه در فضایی امن، منظم و با حداکثر رفاه برگزار شود.

فعال فرهنگی مهاجرین خاطرنشان کرد: مهاجرین افغانستانی همواره در لحظات شادی و غم در کنار برادران و خواهران ایرانی خود ایستاده‌اند و در این مراسم تاریخی نیز شاهد خدمت‌رسانی شایسته، حضور پررنگ و همدلی چشمگیر و مثال‌زدنی جامعه مهاجر خواهیم بود.

وی در پایان سخنان خود، از تمامی مهاجرین افغانستانی مقیم قم و اطراف دعوت کرد تا با حضور گسترده و فعال در این مراسم پرشور و معنوی، بار دیگر وفاداری و همدلی خود را با ملت ایران به نمایش بگذارند.

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