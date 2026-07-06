آمادگی ۱۷ بقعه متبرکه قم برای میزبانی از زائران مراسم تشییع پیکر رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از آمادگی ۱۷ بقعه متبرکه این استان برای اسکان رایگان بیش از ۱۱ هزار زائر و شرکت‌کننده در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد.

وی با تأکید بر لزوم میزبانی شایسته از سوگواران، اظهار داشت: با بسیج امکانات، ۱۷ موکب در جوار بقاع شاخص استان جهت ارائه خدمات اسکان و پذیرایی برپا شده است

اسکندری با اشاره به ظرفیت اسکان ۱۱ هزار و ۵۹۰ نفری در صحن‌ها و زائرسراها افزود: علاوه بر اسکان رایگان، روزانه ۳۰ هزار وعده غذایی در دو نوبت طی ایام مراسم توزیع خواهد شد.

همچنین ایستگاه‌های صلواتی جهت پذیرایی عمومی و فضای لازم برای پارکینگ خودروهای زائران در حاشیه برخی بقاع نظیر «سیدمعصوم(ع)» و «شاه‌جمال(ع)» پیش‌بینی شده است.

مدیرکل اوقاف استان در پایان خاطرنشان کرد: ۳۵۰ نفر از خدام افتخاری و مدیران اجرایی بقاع متبرکه، به‌صورت شبانه‌روزی وظیفه خدمت‌رسانی به عزاداران را بر عهده دارند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸