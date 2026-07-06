آمادگی مهاجرین افغانستانی مشهد برای تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه ستاد مردمی تشییع رهبر شهید با حضور فعالان و نمایندگان مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس، در بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران برگزار شد.
در این نشست که با هدف هماهنگی و برنامهریزی برای مراسم باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر آیتالله العظمی امام شهید سیدعلی خامنهای (ره) تشکیل شده بود، بر حضور گسترده و پرشور افغانستانیهای مقیم ایران تأکید شد. شرکتکنندگان بر لزوم حضور فعال و همدلانه مهاجرین در این مراسم تاریخی به عنوان نمادی از وفاداری و همبستگی با ملت ایران اتفاقنظر داشتند.
مواکب، هیئتهای مذهبی و حسینیههای مهاجرین افغانستانی نیز آمادگی کامل خود را برای استقبال، پذیرایی و خدمترسانی به زائران و هموطنانی که از نقاط مختلف برای شرکت در مراسم تشییع به مشهد مقدس میآیند، اعلام کردند. این خدمات شامل پذیرایی، اسکان موقت و برنامههای فرهنگی متناسب با مراسم خواهد بود.
در ادامه جلسه، مسئولیتهای بخشهای مختلف ستاد از جمله هماهنگی مواکب، امور فرهنگی، پذیرایی، اسکان و پشتیبانی مشخص و تفویض شد.
گفتنی است که ستاد مردمی مهاجرین افغانستانی بلافاصله پس از اعلام رسمی مراسم تشییع، با هماهنگی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی تشکیل شده و شامل فعالان و نمایندگان مختلف جامعه مهاجر است. این ستاد با هدف مشارکت حداکثری مهاجرین در مراسم وداع با قائد امت اسلام فعالیت خود را آغاز کرده است.
این حضور گسترده، بار دیگر نشاندهنده عمق همدلی و انسجام مهاجرین افغانستانی با ملت ایران در لحظات حساس خواهد بود.
ستاد مردمی مهاجرین افغانستانی تاکنون سه اطلاعیه منتشر کرده که در ادامه میآید.
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