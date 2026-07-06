به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» نیز همچون بسیاری دیگر از رسانه‌های غربی از برگزاری باشکوه مراسم میلیونی تشییع آقای شهید ایران حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای شگفت‌زده شده است و در گزارشی نوشت مراسم امروز در تهران، نقطه اوج یکی از بزرگ‌ترین نمایش‌های حمایت مردمی از حاکمیت ایران توصیف شده است.

میلیون‌ها نفر در بزرگ‌ترین گردهمایی تاریخ معاصر ایران

این روزنامه انگلیسی در بازتاب این رویداد نوشت که میلیون‌ها ایرانی روز دوشنبه در مراسم تشییع آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید ایران، شرکت کردند؛ رویدادی که یکی از بزرگ‌ترین گردهمایی‌های عمومی در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. این گزارش به این مسئله اشاره کرد که حضور پرشور عزاداران ایرانی، مراسم تشییع امروز در تهران را به یکی از بزرگ‌ترین تشییع‌های تاریخ مدرن تبدیل کرد.

فایننشال تایمز در توصیف حال و هوای عزاداران ایرانی که در مراسم بدرقه قائد امت شرکت کرده بودند، نوشت که بسیاری از عزاداران گریه می‌کردند و یا بر سینه‌های خود می‌کوبیدند و خودروی حامل پیکر رهبر شهید و خانواده‌اش را احاطه کرده بودند و جمعیت به حدی زیاد بود که مسیر حرکت خودرو به دلیل ازدحام جمعیت چندین بار مسدود شد.

این روزنامه سپس نوشت که مسیر تشییع بیش از ۱۰ کیلومتر طول داشت و از خیابان دماوند در شرق شهر آغاز شد و با عبور از میدان امام حسین، میدان انقلاب و میدان آزادی ادامه یافت.

این رسانه نیز همچون بسیاری از رسانه‌های دیگر به پرچم‌های قرمزرنگی که عزاداران با خود حمل می‌کردند اشاره کرد و نوشت که جمعیت، پرچم‌های قرمز مذهبی را حمل می‌کردند که نماد خون‌خواهی است. عزاداران در میدان امام حسین، تمثالی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به‌طور نمادین به دار آویختند.

طبق آن‌چه این رسانه از مراسم تشییع بازتاب داده است، عزاداران، بنر قرمز بلندی را بر فراز سر خود حمل می‌کردند که روی آن به فارسی و انگلیسی نوشته شده بود «ترامپ را می‌کشیم». برخی شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دادند.

تهمینه، زنی ۶۰ ساله که در نزدیکی میدان آزادی در این مراسم حضور داشت، گفت: «من اینجا آمده‌ام تا با رهبر شهید وداع کنم و بگویم که راهش باید ادامه پیدا کند. ما در این جنگ هزاران شهید داده‌ایم. ایران باید قدرتش را در این منطقه نشان دهد.»

بر اساس این گزارش، شهادت حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای اتحاد ایرانیان را بیش‌تر کرد.

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