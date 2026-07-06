مصر بزرگترین مقر فرماندهی نظامی خاورمیانه را با نام «اوکتاگون» افتتاح کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، روز شنبه (۱۳ تیر ماه) یک مرکز جدید برای فرماندهی نظامی، مدیریت بحران و هماهنگی دولت در پایتخت اداری جدید افتتاح کرد.

با افتتاح این مجموعه، السیسی علامت روشنی از گسترش ساختارهای امنیتی دولت و تجدید آرایش راهبردی کشور ارسال می‌کند. این مجموعه مجهز به سامانه‌های پیشرفته فناوری، تجهیزات امنیتی و زیرساخت‌های مدرن است که امکان مدیریت همزمان بخش‌های مختلف، تسریع در تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول را فراهم می‌کند.

مرکز فرماندهی جدید که با نام «اوکتاگون» نیز شناخته می‌شود، در پایتخت اداری جدید در شرق قاهره واقع شده است. السیسی این مجموعه را جهشی کیفی برای رهبری، کنترل و مدیریت عملیاتی دولت توصیف کرد.

به گفته رئیس‌جمهور مصر، این مرکز مجهز به زیرساخت‌های فناوری مدرن، سیستم‌های ارتباطی امن و قابلیت‌های جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات است و هدف آن ادغام موقعیت‌های نظامی، بحران‌های استثنایی و فرآیندهای تصمیم‌گیری دولتی در یک سامانه واحد است.

السیسی این فرماندهی را به عنوان بخشی از «جمهوری جدید» معرفی کرد. او همچنین جابجایی نهادهای دولتی به پایتخت جدید را با تجربیات سال‌های پس از ۲۰۱۱ توجیه کرد.

امنیت و نقش منطقه‌ای در سیاست خارجی

رئیس‌جمهور مصر این کشور را به عنوان یک نیروی ثبات‌بخش در منطقه‌ای بحران‌زده معرفی کرد. مصر تلاش‌های زیادی برای توقف جنگ‌ها، مهار تشدید تنش‌ها و جلوگیری از خونریزی انجام داده است.

از نظر السیسی، صلح پایدار در خاورمیانه تنها از طریق یک راه حل جامع و عادلانه امکان‌پذیر است و این شامل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس شرقی می‌شود.

السیسی گفت: بدون صلح عادلانه‌ای که به اشغال پایان دهد، بی‌عدالتی و تجاوز را متوقف کند و حقوق را به صاحبان اصلی‌شان بازگرداند، هیچ صلح پایدار، هیچ ثبات واقعی و هیچ عادی‌سازی در سطح جامعه نمی‌تواند وجود داشته باشد.

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