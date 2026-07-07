به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته براساس دعاهای صحیفه سجادیه، «بصیرت‌افزایی و گسترش باورهای اعتقادی» به‌عنوان یکی از ابزارهای مقابله با نفوذ دشمنان تبیین شد. از دیگر ابزارهای مقابله با نفوذ دشمن در دل‌ها و ذهن‌ها، استفاده از فضای مجازی و رسانه‌های جمعی برای انحراف افکار و آسیب رساندن به باورهای اعتقادی و انقلابی عموم مردم است. امام سجاد(ع) از بین بردن ابزارهای رسانه‌ای و تلاش برای کاهش فعالیت در فضاهای مجازی را به‌عنوان یکی از شیوه‌های مقابله با نفوذ دشمن در صحیفه سجادیه معرفی کرده‌اند.

مقابله با این شیوه نفوذ در بیان امام سجاد(ع) با دو عنوان قابل بررسی است: اول آنکه: باید تلاش کرد که ابزارهای رسانه‌ای دشمن، قطع شده و هرگونه امکان ارتباط رسانه‌ای برای اثرگذاری در دل‌ها و ذهن‌ها از بین برود، امام سجاد(ع) در فراز پنجم از دعای ۲۷ صحیفه سجادیه، در دعایی که به‌عنوان «دعا برای مرزداران» شناخته می‌شود، از خداوند این گونه درخواست می‌کند: « اخْزِمْ أَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّطْقِ، و زبانشان را از سخن علیه مسلمانان ببند»، روشن است که این «بستن زبان» به معنای بستن هرگونه راه ارتباطی موثر میان رسانه‌های دشمن و مردم در جامعه اسلامی است. هنگامی که صحبت از «ارتباط موثر» می شود، صرفا قطع ارتباط کردن به معنای سانسور قابل طرح نیست بلکه تلاش برای تبیین مطالب، گسترش آگاهی‌بخشی عمومی، توسعه آموزش‌های مختلف و متناسب برای مقابله با رسانه‌های دشمن با محوریت غلبه در جنگ روانی و رسانه ای نیز از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

امام سجاد (ع) در بخش دیگری از این دعا، از خداوند می خواهد که میان دشمنان و اسلحه های آنان جدایی بیندازد تا امکان استفاده از سلاحهای خود را نداشته باشند، «فَرِّقْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَسْلِحَتِهِمْ، بین دشمن و جنگ افزارشان فاصله انداز و بندهای دلشان را از جا بر کن» روشن است که امروزه این سلاح دشمن، فراتر از جنگ افزارهای نظامی است و هر گونه ابزاری که با هدف مقابله با نیروهای ایمانی قرار بگیرد، می تواند به عنوان «سلاح دشمن» معرفی شود و باید تلاش شود میان این سلاحها و دشمنان فاصله و جدایی به وجود بیاید.

در عبارتهای بعدی همین دعا نیز امام سجاد (ع)، لزوم مقابله با هر گونه «بسط ید» و توسعه قدرت دشمن در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و فضای مجازی را از خداوند درخواست می کند، « اقْبِضْ أَیْدِیَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ، دست قدرت دشمنان را قطع کن»،روشن است که یکی از اهداف فعالیت در فضای مجازی، توسعه قدرت دشمن از راه نفوذ در دل ها و ذهن هاست که باید با ابزارهای مناسب این ابزارهای قدرت قطع شود. این مقابله علاوه بر اینکه باید قدرت نفوذ دشمن را از بین ببرد، بلکه توان هر گونه برنامه ریزی برای اقدامات بعدی را از او سلب کند « وَ شَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَ نَکِّلْ بِهِمْ مَنْ وَرَاءَهُمْ ، وَ اقْطَعْ بِخِزْیِهِمْ أَطْمَاعَ مَنْ بَعْدَهُمْ، و با شکست خوردنشان، گروه پشت سرشان را پراکنده ساز و شکست آنان را مایۀ عبرت دیگران کن و با خواری و زبونی آنان، آرزوهای کسانی را که پس از آن‌هایند قطع کن».

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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