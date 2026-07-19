خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «تاب‌آوری» به معنای توانایی شخص، گروه یا جامعه در مقابله با شرایط سخت و چالش‌هایی است که به دلایل مختلفی در طول حیات فرد یا تلاش‌های گروه یا جامعه به وجود می‌آید. طبیعی است که هر مقدار قدرت تحمل این شرایط، همچنین قدرت تحلیل و توان مقابله با این سختی‌ها بیشتر باشد، انسان‌ها تاب‌آوری بیشتری خواهند داشت. این تاب‌آوری کمک می‌کند تا شخص یا جامعه، تعادل روانی خویش را حفظ کرده و در تلاش برای رسیدن به اهداف خود، مأیوس نشود و مسئولیت‌پذیری افراد و سازمان‌های مختلف در مقابله با بحران‌ها از دست نرود.

تاب‌آوری در ابعاد غیرفردی دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است، اما به نظر می‌رسد که همه ابعاد، وابسته به «تاب‌آوری اجتماعی» است و هر مقدار جامعه بتواند تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، توان حاکمیت‌ها و گروه‌ها برای مقابله با چالش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی بیشتر خواهد بود. با توجه به هویت دینی جامعه ایرانی، بررسی راهکارهای افزایش تاب‌آوری اجتماعی از منظر منابع دینی و تلاش برای توسعه آنان در جامعه، می‌تواند تاب‌آوری را مستحکم‌تر کند.

امام سجاد(ع) در دعاهای مختلف صحیفه سجادیه، «اعتماد به وعده‌های الهی» را به عنوان یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری فرد یا جامعه مورد توجه قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، ایشان در فراز دوم از دعای ۲۹ صحیفه سجادیه، که به عنوان «دعای درخواست رزق» شناخته شده و در هنگام مشکلات مالی برای تأمین نیازهای زندگی خوانده می‌شود، از خداوند این‌گونه درخواست می‌کنند:

«هَبْ لَنَا یَقِیناً صَادِقاً تَکْفِینَا بِهِ مِنْ مَؤُونَةِ الطَّلَبِ، وَ أَلْهِمْنَا ثِقَةً خَالِصَةً تُعْفِینَا بِهَا مِنْ شِدَّةِ النَّصَبِ، ما را یقینی صادق مرحمت کن که بدان سبب از مؤونه و رنج جستجو آسوده‌مان کنی و ما را بسنده باشد، و اطمینان خالصی عنایت کن تا بدان وسیله از شدت و سختی رنج معافمان فرمایی».

کاهش شدت سختی‌ها و نسبت آن با اطمینان به خداوند، در این فراز از دعا بی‌نیاز از هر توضیحی است.

حضرت در فرازهای بعدی این دعا، برای اطمینان‌بخشی بیشتر، به سوگندهای خداوند در آیه‌های ۲۲ و ۲۳ سوره ذاریات اشاره می‌کنند:

«فَقُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ الْأَصْدَقُ، وَ أَقْسَمْتَ وَ قَسَمُکَ الْأَبَرُّ الْأَوْفَی وَ فِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَ مَا تُوعَدُونَ. ثُمَّ قُلْتَ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّکُمْ تَنْطِقُونَ، پس خود فرمودی و قول و سخن تو حق و راست‌ترین سخن‌هاست و سوگند خورده‌ای و سوگند تو نیکوترین و باوفاترین سوگندهاست که: «روزی شما و هر چه بدان وعده شده‌اید، در آسمان می‌باشد.» سپس فرموده‌ای: «پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن راست است و حق، همان‌گونه که شما سخن می‌گویید.»

راهکارهای دیگر ایجاد و گسترش تاب‌آوری در جامعه در دعاهای صحیفه سجادیه در بخش‌های بعدی این نوشته بیان می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

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