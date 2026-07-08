نتانیاهو در آستانه سفر به واشنگتن؛ تلاش برای جلب حمایت ترامپ با تشدید مواضع علیه ایران و ترکیه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو در این گفتوگوها هرگونه اختلاف اساسی با ترامپ را رد کرد و مدعی شد آمریکا و رژیم صهیونیستی در اغلب مسائل همنظر هستند. با این حال، او خواستار توقف کامل برنامه هستهای ایران، انتقال مواد غنیشده و برچیده شدن تأسیسات غنیسازی شد؛ شروطی که فراتر از رویکرد کنونی واشنگتن در قبال مذاکرات هستهای ارزیابی میشود. وی همچنین تأکید کرد که از نگاه تلآویو، ایران نباید به سلاح هستهای یا ابزارهای حمل آن دست یابد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از ترکیه، از دولت آمریکا خواست جنگندههای F-35 و موتورهای مربوط به این جنگندهها را در اختیار آنکارا قرار ندهد و مدعی شد این اقدام برتری هوایی اسرائیل را به خطر میاندازد. او همچنین با تمجید گسترده از نقش آمریکا و ترامپ، تلاش کرد پیش از سفر خود به واشنگتن، حمایت جمهوریخواهان و دولت آمریکا را جلب کرده و جایگاه تلآویو را بهعنوان نزدیکترین متحد واشنگتن برجسته سازد.
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