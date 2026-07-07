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پیام تسلیت مرجع ایزدیان جهان به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی

۱۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۱
کد مطلب: 1836886
پیام تسلیت مرجع ایزدیان جهان به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی

سمو امیر نایف بن داود بن سلیمان، مرجع ایزدیان جهان، با صدور پیام تسلیت به مناسبت شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان، بر اهمیت ترویج ارزش‌های صلح، گفت‌وگو، همزیستی و احترام متقابل میان ملت‌ها تأکید کرد و از خداوند متعال برای جمهوری اسلامی ایران و رهبری جدید آن، توفیق و سربلندی مسئلت نمود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمو امیر نایف بن داود بن سلیمان، مرجع ایزدیان جهان، در پیامی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان را تسلیت گفت.

در این پیام که به مناسبت مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی صادر شده، آمده است: «مرجع ایزدیان، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به محضر رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور، دولت، ملت ایران و خانواده آن مرحوم ابراز می‌دارد و از درگاه خداوند متعال برای ایشان و همراهان شهیدش رحمت واسعه، بهشت برین و صبری جمیل برای بازماندگان مسئلت می‌کند.»

در این پیام همچنین بر اهمیت ترویج ارزش‌های صلح، گفت‌وگو، همزیستی و احترام متقابل میان ملت‌ها تأکید شده و آمده است که این رویکرد می‌تواند به تقویت امنیت و ثبات در راستای کرامت انسانی و خیر و صلاح بشریت کمک کند.

مرجع ایزدیان در پایان این پیام، از خداوند متعال خواستار حفظ جمهوری اسلامی ایران و توفیق رهبری آن در مسیر خیر و صلاح امنیت، صلح و ثبات برای منطقه و جهان را مسئلت نمود.

پیام تسلیت مرجع ایزدیان جهان به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی

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پایان پیام/

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