پیام تسلیت مرجع ایزدیان جهان به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سمو امیر نایف بن داود بن سلیمان، مرجع ایزدیان جهان، در پیامی خطاب به حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان را تسلیت گفت.

در این پیام که به مناسبت مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی صادر شده، آمده است: «مرجع ایزدیان، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به محضر رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور، دولت، ملت ایران و خانواده آن مرحوم ابراز می‌دارد و از درگاه خداوند متعال برای ایشان و همراهان شهیدش رحمت واسعه، بهشت برین و صبری جمیل برای بازماندگان مسئلت می‌کند.»

در این پیام همچنین بر اهمیت ترویج ارزش‌های صلح، گفت‌وگو، همزیستی و احترام متقابل میان ملت‌ها تأکید شده و آمده است که این رویکرد می‌تواند به تقویت امنیت و ثبات در راستای کرامت انسانی و خیر و صلاح بشریت کمک کند.

مرجع ایزدیان در پایان این پیام، از خداوند متعال خواستار حفظ جمهوری اسلامی ایران و توفیق رهبری آن در مسیر خیر و صلاح امنیت، صلح و ثبات برای منطقه و جهان را مسئلت نمود.

.................

پایان پیام/