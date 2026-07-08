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حجت‌الاسلام رفیعی مطرح کرد؛

یازده ویژگی برادر مؤمن در نهج‌البلاغه و تطبیق آن با سیره رهبر شهید

۱۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱
کد مطلب: 1837182
یازده ویژگی برادر مؤمن در نهج‌البلاغه و تطبیق آن با سیره رهبر شهید

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت گفت: امیرالمؤمنین علیه‌السلام در حکمت ۲۸۹ نهج‌البلاغه، یازده ویژگی یک برادر مؤمن را برشمرده است. سیره رهبر شهید، مصداق بارز این ویژگی‌هاست؛ از ساده‌زیستی و پرهیز از شکم‌پرستی تا استقامت در میدان، نظم، گوش‌دادن به دیگران و عمل به گفتار.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی ظهر امروز در مراسم عزاداری رهبر شهید در حرم بانوی کرامت، با اشاره به حکمت ۲۸۹ نهج‌البلاغه، اظهار داشت: امیرالمؤمنین علیه‌السلام در این حکمت، از برادری یاد می‌کند که از دنیا رفته و یازده ویژگی داشته است. برخی این شخص را اباذر، برخی مالک اشتر و برخی عثمان بن مظعون دانسته‌اند. اما حضرت علی فرمودند که شما به این یازده ویژگی اهمیت دهید و دنبال آن باشید.

وی ویژگی‌های برشمرده را بر سیره رهبر شهید تطبیق داد و گفت: اولین ویژگی، کوچک شمردن دنیا بود. رهبر شهید، با وجود میلیاردها وجوهات شرعی که در اختیار داشتند، زندگی بسیار ساده‌ای داشتند و فرزندانشان نیز به دلیل منع پدر، حتی کارت بانکی نداشتند. ویژگی دوم، اسیر شکم نبودن بود. سفره‌های ایشان بسیار ساده و بی‌آلایش بود و به ذاکران اهل بیت علیهم السلام احترام ویژه‌ای می‌گذاشتند.

سخنران حرم مطهر افزود: ویژگی سوم، سکوت و گوش‌دادن بود. ایشان ساعت‌ها به سخنان مداحان و دانشجویان گوش می‌دادند و سپس بیست دقیقه سخنرانی می‌کردند که نقشه راه را مشخص می‌کردند. ویژگی چهارم، ضعف جسمانی در ظاهر اما شجاعت بی‌نظیر در میدان بود. ایشان در جنگ دوازده روزه، با صلابت و شجاعت، دشمن را زمین‌گیر کردند. ویژگی پنجم، اهل استدلال و مستند بودن سخنان بود و هرگز بدون دلیل سخن نمی‌گفتند.

رفیعی با اشاره به ویژگی ششم برادر مؤمن، گفت: ایشان هرگز کسی را بدون عذر ملامت نمی‌کردند. در سی و هفت سال رهبری، با دولت‌های مختلف، نقدهای جدی داشتند اما همواره بر وحدت ملی تأکید می‌کردند. ویژگی هفتم، شکوه نکردن از درد و مصیبت بود و ایشان هرگز از بیماری و آسیب‌هایشان گله نکردند. ویژگی هشتم، عمل به گفتار بود؛ هرچه می‌گفتند، خود عمل می‌کردند؛ از ساده‌زیستی تا خدمت به مردم و فرزندآوری.

وی ویژگی نهم و دهم را گوش‌دادن و نظم برشمرد و گفت: ایشان به نظم، بی‌نهایت اهمیت می‌دادند. در مراسمی در ارتش، با وجود بیست دقیقه زودتر رسیدن، به احترام نظم، پشت پادگان منتظر ماندند تا زمان مقرر فرا برسد. و ویژگی یازدهم، مخالفت با نفس بود؛ هرگاه در دو راهی قرار می‌گرفتند، راهی را انتخاب می‌کردند که مخالف هوای نفس بود.

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