خشم مقدس ملت ایران پس از شهادت رهبر انقلاب باید به قدرت سخت بازدارنده تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار داشت: مراسم تشییع در تهران و قم با شعارهای یکپارچه ملتی مبعوثشده در مسیر انتقام خون رهبر شهید همراه بود. خشم مقدسی که امروز در جامعه ایران و حتی در نقاط مختلف جهان متبلور شده، برخاسته از عزم و اراده پیروان این رهبر شهید در برابر دشمنانی است که ناجوانمردانه امام مسلمین را به شهادت رساندند.
وی با بیان اینکه شهادت مظلومانه ولیامر مسلمین جهان هرگز یک رویداد گذرا نبوده و نخواهد بود، افزود: این مصیبت عظیم، موجی عمیق، فراگیر و آتشین از احساسات عمومی را در سراسر کشور، منطقه و جهان ایجاد کرده که از آن با عنوان «خشم مقدس» یاد میشود.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: این خشم، فراتر از یک واکنش احساسی یا غلیان موقت عواطف است و باید آن را سرمایهای اجتماعی و نیروی محرکهای راهبردی دانست که تداوم حیات گفتمان انقلاب اسلامی را تضمین خواهد کرد.
امانی ادامه داد: خشم مقدس و اراده ملت برای انتقام خون امام شهید ـ که انشاءالله محقق خواهد شد ـ جلوهای از همبستگی اجتماعی و وحدت هویت گفتمانی جامعه است و نشان میدهد که ملت ایران، با وجود تفاوت سلیقهها، در اصول بنیادین و نمادهای حاکمیتی خود به بلوغ و انسجام فکری دست یافته است.
وی خاطرنشان کرد: این خشم، از یک سو پیام ایستادگی و تسلیمناپذیری جامعه را به دشمنان خارجی منتقل میکند و از سوی دیگر، به لایههای درونی جامعه پویایی و انگیزه حرکت میبخشد. جامعهای که در برابر شهادت رهبر خود دچار انفعال یا بیتفاوتی نشود، جامعهای زنده و پویاست که ظرفیت بالایی برای مقاومت و خنثیسازی توطئههای بعدی دارد.
امانی با اشاره به مسئولیت سیاستمداران در بهرهگیری از این ظرفیت اجتماعی گفت: هنر سیاستمداران و تصمیمگیران کشور در نحوه مواجهه با این خشم مقدس نهفته است. نادیده گرفتن این ظرفیت یا استفاده صرفاً شعاری از آن، به معنای هدر دادن یک سرمایه ملی خواهد بود.
وی تأکید کرد: سیاستمداران باید خشم مقدس مردم و عزم راسخ آنان برای انتقام خون رهبر شهید را به عنوان یک مؤلفه حیاتی در معادلات راهبردی کشور لحاظ کنند و با اتکا به پشتوانه مردمی، موضع بازدارندگی جمهوری اسلامی را تقویت نمایند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی افزود: زمانی که دشمنان دریابند اقدامات تروریستی و خصمانه آنان نهتنها موجب فروپاشی انسجام داخلی نشده، بلکه اراده عمومی ملت را به عزمی پولادین تبدیل کرده است، ناگزیر در محاسبات خود تجدیدنظر خواهند کرد.
وی در پایان تصریح کرد: سیاستگذاران نباید اجازه دهند مواضع آنان با اراده عمومی ملت در تعارض قرار گیرد. خشم ملت ایران در قبال شهادت رهبر فقید انقلاب، قطبنمای جهتگیری صحیح ملی است و سیاستمداران وظیفه دارند این ظرفیت را از یک احساس درونی به حقی دستیافتنی و قدرتی سخت و بازدارنده برای جمهوری اسلامی تبدیل کنند.
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