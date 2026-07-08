خطای محاسباتی، آفت همراهی با امام است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محمد زرسنج در مجلس عزاداری قبل از نماز مغرب و عشای دوشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۵ در حرم بانوی کرامت با اشاره به نبرد همیشگی حق و باطل، اظهار داشت: این نبرد از روز اول خلقت آغاز شده و تا قیامت ادامه خواهد داشت. خداوند انسان را مختار آفریده و هیچ‌کس را مجبور به انتخاب حق نمی‌کند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه حتی در زمان ظهور امام زمان(عج) نیز، انسان‌ها با اختیار خود دور ایشان جمع خواهند شد، گفت: اگر خداوند می‌خواست با یک دکمه همه را دور امام جمع کند، در زمان پیامبر این کار را انجام می‌داد، اما پیامبر سه سال در شعب ابی‌طالب زجر کشید تا مردم با اختیار خود راه حق را انتخاب کنند.

وی یکی از مهم‌ترین موانع همراهی با امام را خطای محاسباتی دانست و افزود: انسان‌ها وقتی دچار خطای محاسباتی می‌شوند، به دشمن امید می‌بندند و فرمان امام را رها می‌کنند. قرآن می‌فرماید «عزت فقط از آن خداست» و نباید از دشمن عزت خواست؛ ولی کوفیان در روز عاشورا، با وجود اینکه مسلمان و نمازخوان بودند، دچار خطای محاسباتی شدند و امام خود را تنها گذاشتند. امروز ملت ایران با حضور در تشییع پیکر رهبر شهید، نشان داد که برخلاف کوفیان، دچار خطای محاسباتی نشده و گوش به فرمان امام خود است.

سخنران حرم مطهر با اشاره به واقعه قیام توابین، تصریح کرد: سلیمان بن صرد خزاعی، زمانی که باید مسلم بن عقیل را یاری می‌کرد، کوتاه آمد و گفت بگذاریم حسین بیاید. اما وقتی امام حسین(ع) به شهادت رسید، آمد و خونخواهی کرد. این خطای محاسباتی، کار را خراب کرد. امروز نیز برخی می‌گویند بگذاریم امام زمان(عج) بیاید، اما امام خمینی(ره) فرمودند که انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز ظهور است و ما باید لشکر امام زمان(عج) را آماده کنیم. وظیفه ما این است که با آمادگی، منتظر ظهور باشیم.

زرسنج با اشاره به مراحل انتقام خون امام حسین(ع)، گفت: انتقام دو مرحله دارد: اول قصاص، دوم از بین بردن ریشه فتنه. مختار، قصاص قاتلان اباعبدالله را گرفت و امام سجاد(ع) از این قصاص خوشحال شدند؛ اما مرحله دوم، نابودی کامل فتنه است که در انتقام خون رهبر شهید نیز باید همین مسیر طی شود. مردم ایران با بصیرت و ایستادگی در مسیر حق ثابت‌قدم هستند.

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